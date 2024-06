Szoboszlai Zsolt: Büszke vagyok a válogatott tanítványaimra, de nem robotok

Sallai Roland édesapja, a szintén volt NB I-es labdarúgó, Sallai Tibor a tudatosságot emelte ki fia gólpasszát illetően, és örül, hogy az Eb-n is tartja jó formáját – mint ismert, vasárnap megválasztották a meccs emberének is. „Először is örülök, hogy sokan jó véleménnyel vannak Roland teljesítményéről. Tavasszal a klubjában, a Freiburgban is jól ment neki a játék, többször megválasztották a hét emberének. A vasárnapi mérkőzést hihetetlen élmény volt a helyszínben átélni. Nagyjából egy vonalban ültem azzal, ahonnan beadta a labdát a gólpassz előtt, csak a bal oldalon, de élőben is jól látszott, hogy mennyire tudatos volt a passza, hogy felnézett, kivárt, és a legjobb ütemben passzolt középre úgy, hogy minél könnyebb legyen aztán a kapuba lőni a második hullámban érkező társaknak, ezért sem emelte meg a labdát. A Freiburgban is adott már nagyon hasonló gólpasszt. A vasárnapi meccsről még annyit, hogy mielőbbi jobbulást kívánok Varga Barnabásnak, teljes mértékben át tudom érezni, mennyire nehéz lehet a családjának megélni egy ilyen súlyos sérülést – mi Roland szemsérülésénél mentünk hasonlón keresztül” – nyilatkozta Sallai Tibor.