Ma apák napját tartunk a Nemzeti Sportnál, ugyanis Csoboth Kevin és Varga Barnabás édesapja után megkérdeztük a skótok elleni vasárnapi sikerről Szoboszlai Dominik szülőjét, Szoboszlai Zsoltot is, akinek amiatt is különleges volt ez a meccs, hogy a fia mellett további két korábbi tanítványának, Bolla Bendegúznak és a győztes gólt szerző Csoboth Kevinnek is szurkolhatott a lelátóról. Továbbá keretes írásunkban kikértük a gólpasszt adó Sallai Roland édesapjának, Sallai Tibornak a véleményét is.