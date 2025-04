Szoboszlai Zsolt: Dominikot a maximalizmusa vitte előre, a kihagyott helyzete őt is bosszantja, nem csak engem

„Nem tudom, szét lehet-e, szét kell-e választani, édesapaként vagy edzőként vagyok-e büszkébb arra, hogy Dominik az Anfielden angol bajnoki címet ünnepel. Maradjunk annyiban: most csak végtelen büszkeséget érzek! Pontosan tudom, mennyit dolgozott, küzdött, szenvedett azért, hogy sikeres legyen. Rengeteget dolgozott, megérdemli azt a szeretetet, amelyet most kap. A világ egyik legerősebb bajnokságát megnyerni nagyon nehéz feladat, és ebben a csapatban alapember a fiam, ezzel az érzéssel nehéz betelni. A maximalizmusa vitte előre, ahogyan engem is, a kihagyott helyzete őt is bosszantja, nem csak engem, ezt pontosan tudom. Most ünnepelje meg a csapatot a város, a rengeteg szurkoló! És ahogyan Dominik ígérte, minden évben nyer valamit, s eddig tartja a szavát. Hamarosan megy tovább a munka, és eszembe jut, hogy jövőre a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét. Itt vagyok a zsúfolásig telt liverpooli stadionban, fantasztikus ez az érzés, de nem tudom, milyen lenne, ha a Liverpool Budapesten lépne pályára a BL-döntőben... ” – értékelt Szoboszlai Zsolt lapunknak a lefújást követően.

Szoboszlai Zsolt a Spílernek is bejelentkezett az Anfieldről: „Egész jó a hangulat, nagyon büszke vagyok Dominikra, meg az egész csapatra, és arra, amit az egész évben műveltek. Ma is kritikus voltam, tőlem kapott már hideget meccs közben is. Feltehette volna az i-re a pontot azzal a helyzettel. Semmilyen tervet nem tudok, a közelébe nem engednek a pályára.”