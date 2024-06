Szoboszlai mélypontja és a kivezető út két topligán és a Liverpoolon keresztül

Szoboszlai Dominik kapcsán lassan kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy neki mindig, minden sikerül és évről évre egyre jobban halad előre és veszi a különböző akadályokat. Az első nagyobb portré a Nemzeti Sport Online-on 2017 tavaszán jelent meg róla, nem sokkal azután, hogy a Red Bull Salzburg korosztályos csapata szerződtette az akkor 16 éves, korábban a Főnix Goldban és egy évet az MTK-ban nevelkedett tehetséget. Éppen akkor látogattuk meg őt az osztrák klubnál, amikor a Tirol elleni, 2–1-re megnyert U18-as bajnokin először volt kezdő és játszhatott végig kilencven percet.



„Örülök, hogy kezdhettem és végig is játszhattam a mérkőzést, remélem, innentől mindig számítanak rám” – mondta a hét évvel ezelőtti interjúban Szoboszlai, akiről Ernst Tanner utánpótlásigazgató már akkor azt mondta, európai topjátékos lehet és Salzburgból akár az RB Leipzighez is vezethet az útja. A következő idényt még mindig 16 évesen már a felnőtt másodosztályú Lieferingnél kezdte, a 2017–2018-as idényben 33 bajnokin elért tíz góllal és hét gólpasszal sikerült berobbannia a profik közé, majd az idény végén egy bajnoki meccsre beszállt a Red Salzburg első csapatába is, így rögtön az első évében osztrák bajnoknak is vallhatta magát, és azóta minden évben nyert egy trófeát aktuális csapatával. 2018–2019-ben már 16 mérkőzésen játszott (három gól, négy gólpassz) az ismét bajnokságot nyerő Red Bullban, közben bemutatkozott a magyar válogatottban és 2019 őszén a Bajnokok Ligájában is debütált, rögtön góllal a Genk elleni mérkőzésen, bő egy évvel később 2020 végén pedig már vitte is az RB Leipzig, 56 osztrák élvonalbeli meccsel a háta mögött, 20 évesen – azután, hogy a magyar válogatottat kilőtte a 2021-ben sorra kerülő Európa-bajnokságra. A Salzburggal négyszer volt osztrák bajnok, háromszor kupagyőztes.

Itt érkezünk el pályafutása eddigi legnehezebb szakaszához, amelyre a keddi sajtótájékoztatón így emlékezett: „Az előző, kihagyott Európa-bajnokság elég nagy löketet adott nekem ahhoz, hogy Németországba kerülve jól teljesítsek. Mentálisan nem voltam a topon azok után, hogy egy hazai Európa-bajnokságot kellett kihagynom, egy olyan csoportban, amiben nagy öröm lett volna játszani az ellenfelek miatt is. De ez erőt, célt adott nekem a folytatásra, és úgy gondolom, azért tudok most is itt lenni, mert az akkor megtörtént.”

Akkor hét hónapot hagyott ki, majd ezt követően, élete második topligás bajnokiján, a VfB Stuttgart ellen két góllal jelezte, nem érdemes őt leírni… A német élvonalban két év alatt játszott 62 meccsen, szerzett hat gólt, adott 16 gólpasszt és nyert két Német Kupát. Két évvel a mélypont után szerződtette őt az elmúlt évek egyik sikercsapata, a Liverpool FC.

„Amíg a Bundesligában játszottam, sosem gondoltam arra, milyen lenne a Premier League-ben játszani, hiszen Németországban is megvoltak a feladataim, azokra kellett koncentrálnom, hogy tudjak teljesíteni – tért rá Szoboszlai a keddi sajtótájékoztatón az angliai idényére. – Az angol élvonal fizikailag nagyon kemény, tele van gyors, jó csapatokkal, sok a mérkőzés, kevés a szünet, úgyhogy elég húzós volt az első évem. Sosem vagyok elégedett magammal, mindig lehet jobb idényt produkálni, viszont azt mondom, első idénynek elfogadom, de a következő ennél csak jobb legyen. Mindig igyekszem pozitív lenni, ezért sem viselt meg, hogy az idény végén, az utolsó négy meccsen nem kaptam annyi lehetőséget, mint a megelőző negyvenen. Persze, inkább játszottam volna, így viszont csökkent a sérülés veszélye az Eb előtt.”

A fent idézett mondatokban pedig ott van minden, ami a tehetség mellett kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik 23 éves korára eljusson idáig és az Eb-történelem legfiatalabb csapatkapitányaként, 42 válogatott meccsel a háta mögött készülhet pályafutása első Európa-bajnoki szereplésére.

A szavai mögött ott van az örökké pozitív hozzáállás, ami a tízmillió panasz országában ritka kincs. Pályafutása legnehezebb szakaszából is tudott erőt meríteni a folytatásra, és amikor sokan már kezdték volna leírni, olyan teljesítménnyel rukkolt ki a Bundesligában, ami után a Liverpool nem sajnált érte magyar rekordot jelentő 70 millió eurót kifizetni. Első angliai évében 45 tétmérkőzésen (33 bajnoki, 2 FA-kupa, 3 Ligakupa, 7 Európa-liga) szerzett hét gólt és adott négy gólpasszt, Ligakupát, valamint bajnoki bronzérmet nyert a Liverpool játékosaként – és miről beszél ezek után? Hogy első évnek megteszi, de a következőben ennél már több kell…

Ez a hozzáállás, ez a folytonos előretekintés, fejlődési vágy az, ami Szoboszlai Dominikot repíti előre és bízhatunk abban, hogy a kapitány hozzáállása a válogatottra is átragad és közös erővel tényleg sikerül a magyar szurkolók számára felejthetetlenné tenni a németországi utazást.