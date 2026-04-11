NB II: előnyben a Vasas, a Vidi és a Csákvár; egyenlített a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

A vasárnapi országgyűlési választások miatt ezúttal mind a nyolc mérkőzést szombaton rendezik a labdarúgó NB II 25. fordulójában. A játéknap során 16 órától a tabella élén álló Vasas az utolsó Szentlőrinc vendégeként lép pályára, a kiesésre álló Budafok a Mezőkövesdet, a BVSC a Szeged-Csanádot fogadja. Négy találkozót rendeznek 17 órától, amikor többek között a Videoton a Soroksárt, a Kecskemét a Békéscsabát látja vendégül. A forduló zárasaként 19 órától a második Bp. Honvéd a Kozármislennyel mérkőzik meg a Bozsik Arénában. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 16 órakor kezdődött: Szentlőrinc–Vasas FC 0–2 (Pethő B. 19., 69.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (Lehoczky 21., ill. Tóth-Gábor 50.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC 0–2 (Merényi 11., Csatári 57.) – Kiállítva: Kálnoki-Kis D., 55. és Selyem 76., mindkettő Budafok) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 17 órakor kezdődött: Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC 1–0 (Somogyi Á. 12.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

FC Ajka–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC 1–0 (Haragos 8.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később rendezik: 19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 24 16 4 4 47–18 +29 52 2. Budapest Honvéd 24 16 3 5 42–18 +24 51 3. Kecskeméti TE 24 12 3 9 37–31 +6 39 4. Mezőkövesd 24 11 6 7 31–28 +3 39 5. Csákvár 24 9 10 5 38–31 +7 37 6. Videoton FC Fehérvár 24 9 8 7 31–24 +7 35 7. Kozármisleny 24 8 8 8 27–35 –8 32 8. FC Ajka 24 10 1 13 18–26 –8 31 9. Szeged-Csanád GA 24 8 7 9 25–27 –2 31 10. Karcagi SC 24 8 7 9 25–34 –9 31 11. BVSC-Zugló 24 9 3 12 27–25 +2 30 12. Tiszakécske 24 7 9 8 27–34 –7 30 13. Békéscsaba 24 5 8 11 25–36 –11 23 14. Soroksár SC 24 5 7 12 32–41 –9 22 15. Budafoki MTE 24 5 7 12 24–40 –16 22 16. Szentlőrinc 24 3 11 10 28–36 –8 20