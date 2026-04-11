Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–ZTE

NB II: előnyben a Vasas, a Vidi és a Csákvár; egyenlített a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

P. Gy., R. Z.
2026.04.11. 15:50
A Vasas (fehérben) az utolsó helyezett Szentlőrinc otthonában lép pályára (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Címkék
Szentlőrinc Békéscsaba BMTE NB II Honvéd Szeged Csákvár Ajka KTE Tiszakécske BVSC Vasas elő eredménykövető Bp. Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Kecskemét Soroksár NB II 25. forduló Budafok
A vasárnapi országgyűlési választások miatt ezúttal mind a nyolc mérkőzést szombaton rendezik a labdarúgó NB II 25. fordulójában. A játéknap során 16 órától a tabella élén álló Vasas az utolsó Szentlőrinc vendégeként lép pályára, a kiesésre álló Budafok a Mezőkövesdet, a BVSC a Szeged-Csanádot fogadja. Négy találkozót rendeznek 17 órától, amikor többek között a Videoton a Soroksárt, a Kecskemét a Békéscsabát látja vendégül. A forduló zárasaként 19 órától a második Bp. Honvéd a Kozármislennyel mérkőzik meg a Bozsik Arénában. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

16 órakor kezdődött:

Szentlőrinc–Vasas FC 0–2 (Pethő B. 19., 69.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (Lehoczky 21., ill. Tóth-Gábor 50.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC 0–2 (Merényi 11., Csatári 57.)  – Kiállítva: Kálnoki-Kis D.,  55. és Selyem 76., mindkettő Budafok) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17 órakor kezdődött:

Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC 1–0 (Somogyi Á. 12.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Ajka–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC 1–0 (Haragos 8.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később rendezik:

19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny
 

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 
A FORDULÓ ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC24164447–18+2952
  2. Budapest Honvéd24163542–18+2451
  3. Kecskeméti TE24123937–31+639
  4. Mezőkövesd24116731–28+339
  5. Csákvár24910538–31+737
  6. Videoton FC Fehérvár2498731–24+735
  7. Kozármisleny2488827–35–832
  8. FC Ajka241011318–26–831
  9. Szeged-Csanád GA2487925–27–231
10. Karcagi SC2487925–34–931
11. BVSC-Zugló24931227–25+230
12. Tiszakécske2479827–34–730
13. Békéscsaba24581125–36–1123
14. Soroksár SC24571232–41–922
15. Budafoki MTE24571224–40–1622
16. Szentlőrinc243111028–36–820

 

 

