NB II: előnyben a Vasas, a Vidi és a Csákvár; egyenlített a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!
LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
16 órakor kezdődött:
Szentlőrinc–Vasas FC 0–2 (Pethő B. 19., 69.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1–1 (Lehoczky 21., ill. Tóth-Gábor 50.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC 0–2 (Merényi 11., Csatári 57.) – Kiállítva: Kálnoki-Kis D., 55. és Selyem 76., mindkettő Budafok) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
17 órakor kezdődött:
Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC 1–0 (Somogyi Á. 12.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Ajka–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC 1–0 (Haragos 8.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később rendezik:
19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
A FORDULÓ ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|24
|16
|4
|4
|47–18
|+29
|52
|2. Budapest Honvéd
|24
|16
|3
|5
|42–18
|+24
|51
|3. Kecskeméti TE
|24
|12
|3
|9
|37–31
|+6
|39
|4. Mezőkövesd
|24
|11
|6
|7
|31–28
|+3
|39
|5. Csákvár
|24
|9
|10
|5
|38–31
|+7
|37
|6. Videoton FC Fehérvár
|24
|9
|8
|7
|31–24
|+7
|35
|7. Kozármisleny
|24
|8
|8
|8
|27–35
|–8
|32
|8. FC Ajka
|24
|10
|1
|13
|18–26
|–8
|31
|9. Szeged-Csanád GA
|24
|8
|7
|9
|25–27
|–2
|31
|10. Karcagi SC
|24
|8
|7
|9
|25–34
|–9
|31
|11. BVSC-Zugló
|24
|9
|3
|12
|27–25
|+2
|30
|12. Tiszakécske
|24
|7
|9
|8
|27–34
|–7
|30
|13. Békéscsaba
|24
|5
|8
|11
|25–36
|–11
|23
|14. Soroksár SC
|24
|5
|7
|12
|32–41
|–9
|22
|15. Budafoki MTE
|24
|5
|7
|12
|24–40
|–16
|22
|16. Szentlőrinc
|24
|3
|11
|10
|28–36
|–8
|20