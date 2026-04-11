Jim Gottfridsson helyzete bizonytalan a Szegednél, senki sem tudja, mi történt vele – sajtóhír

Mint ismert, a Szeged búcsúztatta a Kielcét a Bajnokok Ligája negyeddöntőjéért vívott párharcban, amelyen azonban a csapat egyik legjobb játékosa, Jim Gottfridsson nem lépett pályára, mint ahogy az ezt megelőző két mérkőzésen sem volt ott a csapat keretében.

Az Aftonbladet napilap a magyar Sport Tv kommentátoraira hivatkozva azt írta, hogy Gottfridsson nem sérülés miatt hagyta ki az összecsapásokat, és valószínűsíthető, hogy többet már nem is lép pályára a szegediek színeiben, dacára annak, hogy eredetileg hároméves szerződést kötött a magyar csapattal.

Hogy mi állhat a hiányzás hátterében? A svéd lap megpróbálta kideríteni az igazságot, és elsőként megkereste magát Gottfridssont, aki egyetlen kérdésre sem kívánt válaszolni. Majd megkeresték Michael Apelgren vezetőedzőt – aki a svéd válogatott szövetségi kapitánya is –, a szakember azonban Daniel Vandoron, a válogatott sajtófelelősén keresztül csupán annyit mondott a helyzetről, hogy „most nincs lehetősége beszélni.”

Felmerült az is, hogy a Szeged már felbontotta a 33 éves irányító szerződését, ám ezt egyelőre semmilyen forrás nem erősítette meg.

A Szeged nem kívánta kommentálni a történteket: „Nem mondhatok semmit a helyzetről. A játékos nem bevethető, ezért nem volt a csapatban. Most ennyit lehet elmondani” – fogalmazott Purman Fanni, a klub sajtószóvivője.

Apelgren egyébként április 22-én hirdeti ki keretét az idény utolsó válogatott mérkőzéseire, és egyelőre erősen bizonytalan, hogy számíthat-e Gottfridsson játékára.