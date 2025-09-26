A 33 FC-sztori: hagyomány és korszerűség

A 2011-ben több mint fél évszázad után életre hívott, majd egy év kihagyás után idén nyár óta ismét aktív és gyökeresen megújult együttes a Budatétény II-vel mérkőzik meg 16 órától az óbudai Gázgyár-pályán, a BLSZ IV. osztály 2. csoportjában. A szervezők szándéka szerint a szombati találkozó egyúttal az újrakezdés ünneplésére is alkalmat ad.

„A 33 FC hagyományaira és az amatőr futball vonzerejére alapozva, óbudai kötődéssel szeretnénk olyan klubot építeni, amelynek a meccseire szívesen kijár az ember ilyen szinten is – mondta el Apjok Gergely csapatvezető, akinek munkáját edzői minőségben a sportújságíróként is ismert Fehér György segíti. – Nem állítom, hogy a miénk a magyar Wrexham-sztori, hiszen mi nem tudunk több száz millió forintot költeni a projektre, de a magunk eszközeivel – videós, audiovizuális tapasztalattal – igyekszünk kihasználni a korszerű csatornákat. A meccseinket a tervek szerint élőben streameljük, idővel szeretnénk elhívni vendég kommentátornak egy-egy országosan ismert játékost, és vannak további ötleteink is, hogy még érdekesebbé tegyük az újraíródó óbudai 33 FC-történetet.”

A 33 FC régen...