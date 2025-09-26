Nemzeti Sportrádió

A 33 FC-sztori: hagyomány és korszerűség

CS. P.CS. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 11:12
null
Fehér György eligazítást tart az újjászerveződött csapatnak (Fotók: 33 FC)
Címkék
budapesti labdarúgás BLSZ 33 FC
Első hazai bajnoki mérkőzését játssza szombaton az újjászerveződő 33 FC, a magyar labdarúgás egyik legrégebben, 1900-ban alakult együttese.

 

 

A 2011-ben több mint fél évszázad után életre hívott, majd egy év kihagyás után idén nyár óta ismét aktív és gyökeresen megújult együttes a Budatétény II-vel mérkőzik meg 16 órától az óbudai Gázgyár-pályán, a BLSZ IV. osztály 2. csoportjában. A szervezők szándéka szerint a szombati találkozó egyúttal az újrakezdés ünneplésére is alkalmat ad.

A 33 FC hagyományaira és az amatőr futball vonzerejére alapozva, óbudai kötődéssel szeretnénk olyan klubot építeni, amelynek a meccseire szívesen kijár az ember ilyen szinten is – mondta el Apjok Gergely csapatvezető, akinek munkáját edzői minőségben a sportújságíróként is ismert Fehér György segíti. – Nem állítom, hogy a miénk a magyar Wrexham-sztori, hiszen mi nem tudunk több száz millió forintot költeni a projektre, de a magunk eszközeivel – videós, audiovizuális tapasztalattal – igyekszünk kihasználni a korszerű csatornákat. A meccseinket a tervek szerint élőben streameljük, idővel szeretnénk elhívni vendég kommentátornak egy-egy országosan ismert játékost, és vannak további ötleteink is, hogy még érdekesebbé tegyük az újraíródó óbudai 33 FC-történetet.”

A 33 FC régen...
...és ma

 

 

budapesti labdarúgás BLSZ 33 FC
Legfrissebb hírek

Népsport: múzeumi számtiszt súlygolyóval a kézben és az FTC kapujában

Népsport
2024.12.31. 11:14

A mérnök úr hét sportágat űzött

Népsport
2024.10.12. 12:04

Weisz Frigyes volt a Fürth ásza – aztán kitört az első világháború...

Népsport
2024.05.29. 09:14

Budapest-kupa: 21 év után ismét Csepelre került a trófea

Labdarúgó NB II
2023.05.11. 09:47

BLSZ: már nem Lanzafame a Pestszentimre edzője

Labdarúgó NB II
2022.12.18. 15:05

Budapest-kupa: a címvédő és a Csepel vívja a szerdai döntőt

Labdarúgó NB II
2021.05.05. 07:53

Edzősors: Mészöly Géza váltja Véber Györgyöt a BLSZ I-es csapatnál

Labdarúgó NB II
2020.12.22. 20:27

Videó: magával végzett a háború után a fővárosi labdarúgás első vezére

Magyar válogatott
2020.12.17. 11:03
Ezek is érdekelhetik