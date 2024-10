A mérnök úr hét sportágat űzött

Huszár Pufi (balra) nagyszerű komikus volt, itt Szőke Szakállt borzasztja el Hochstein Rezső öccse, Hochstein Károly (1884–1944?) alig húszéves, és már övé a világ. Igaz, akkor már máshogy hívják, miután „családi nevének »Huszár«-ra kért átváltoztatása a f. évi 50.242. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett” (Budapesti Közlöny, 1904. június 14.). A III. ker. TVE, az OUE és a 33 FC színeiben, a vízisportok kultiválójaként többéves sportmúlt áll mögötte, de nemcsak az uszodát cseréli fel, hanem a biztosítási szakmával együtt az íróasztalt is – a színpadra és a mozivászonra. Azaz az íróasztalt egy időre még nem: az Országos Színészegyesület végzett színésznövendékeként, a berlini Residenztheater új tagjaként ő tudósítja rövid ideig a Sport-Világot a német fővárosból. Később a Színházi Életnek írogat, ám addig sok minden történik még vele. A sportban: átlép az MTK-ba, majd játékvezetői vizsgára jelentkezik az MLSZ-nél. Színészként: kabarékban lép fel, moziszínész lesz – fergeteges sikereket arat Huszár Pufi művésznéven. Meghódítja Németországot (1920–23, Karl Huszar-Puffyként) és Hollywoodot (1923–28, Charles Puffy) is, hogy visszatérjen a németekhez (1928–32), azonban Hitler hazaküldi, a honvágy hazahozza. Nógrádverőcén vásárolt birtokán rendezkedik be, színpadon alig játszik, utolsó filmje 1938-ban kerül a mozikba. Feleségével 1941-ben ismét az Államokba készül („Ahol a Warner Brothers szerződése vár, három film forgatására. Idehaza már nem bírtam a munkátlan, dologtalan életet”) – immár végleg, magyarországi életét voltaképp felszámolva. Bár elindul a Szovjetunión keresztül, sohasem érkezik meg a tengerentúlra. A némafilmkorszak sztárja, a nagy mulattató élete tragikus véget ér valahol Kazahsztánban.