NB II: ötszörös magyar bajnokot igazolt a Vidi

Varga Roland személyében ötszörös magyar bajnok, huszonnégyszeres magyar bajnok játékossal erősített a Videoton FC Fehérvár – jelentette be hivatalos honlapján a piros-kék klub. A 35 éves játékos először 2013-ban az ETO FC Győr labdarúgójaként ünnepelhetett bajnoki aranyérmet, amelyet a Ferencváros játékosaként még néggyel toldott neg, összesen négyszer nyert Magyar Kupát, egyszer ligakupát, egyszer magyar szuperkupát, a Sepsi OSK játékosaként pedig a Román Kupát is magasba emelhette.

Varga Roland nevéhez a magyar élvonalban 256 mérkőzésen 78 gól és 52 gólpassz fűződik, de pályára lépett 31 nemzetközi kupamérkőzésen is, ezeken 9 gólt szerzett, betalált az Európa Liga csoportkörében is.

„Gyorsan zajlott az egész, amikor eldőlt, hogy nem maradok az előző klubomnál, egy-két nap múlva már beszéltem is a vezetőséggel. (…) Mindenki tisztában van vele, hogy a Vidi egy nagy klub, még akkor is, ha kiesett az első osztályból. Azért vagyok itt, hogy segítsek abban, hogy minél előbb visszakerüljön arra a polcra, ahová való. Nem szeretnék és nem is szoktam ígérgetni. Tőlem azt várják el, hogy gólokat lőjek és gólpasszokat adjak, bízom benne, hogy ez össze is fog jönni minél többször” ‒ nyilatkozta a fehérváriak honlapjának a magyar U20-as válogatottal 2009-ben világbajnoki bronzérmet szerző játékos.