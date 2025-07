Lengyelországban folytatja a Fehérvártól távozó légiós – hivatalos

Alekszandre Kalandadze a télen kölcsönben érkezett a Fehérvárhoz, ahol tíz bajnokin kapott szerepet. A Fejér vármegyei klubnak opciós joga volt végleg megszerezni a játékjogát, de ezzel nem élt a kiesés után.

Kalandadzét most végleg eladta a Dinamo Tbiliszi, a grúz védő új klubja az élvonalba most feljutó Wisla Plock lett, amelynél kétéves szerződést írt alá, de a megállapodásban szerepel egy harmadik évre szóló opció is.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezett: Bobál Gergely (Ajka), Kálnoki-Kis Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Kocsis Bence (Paks), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Tiszakécske), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Kovács Krisztián (Paks), Murka Benedek (Csákvár), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Papp Milán (Kecskemét – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Szimeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe)

Távozott: Dala Martin (Puskás Akadémia), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas FC – kölcsönből vissza), Huszti András (ZTE FC – kölcsönből vissza), Kalmár Zsolt (?), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza, majd Wisla Plock – Lengyelország), Lirim Kastrati (koszovói-albán, ?), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Pető Milán (Paksi FC), Ivan Saponjics (szerb, DVTK), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?), Nicolás Stefanelli (argentin, ?), Szabó Bálint (Paksi FC – kölcsönből vissza, onnan FK Csíkszereda – Románia)