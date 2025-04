Nem tudta megtörni a Honvéd a Szentlőrinc veretlenségi szériáját

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 1100 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Ring Kevin)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T. (Dinnyés, a szünetben), Szekszárdi M., Szivacski, Kiss-Szemán (Samson, 78.) – Vingler, Rab (Kesztyűs M., 58.) – Hajdú R., Nyári (Novák Zs., 78.), Nagy R. (Szolgai, 63.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Csonka B., Pekár I. (Csilus T., 88.) – Bévárdi, Szamosi (Somogyi, 76.) – Medgyes Z. (Holman, 87.), Keresztes N. (Pinte, 59.), Hangya – Kántor. Vezetőedző: Feczkó Tamás

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Igazi futballhangulat volt ma Szentlőrincen, hiszen eljött a Honvéd-tábor is. A meccs elején egy nagy helyzetük akadt a vendégeknek, nekünk viszont három is, és egy kapufát is rúgtunk az első félidőben. A mérkőzés első felében közelebb álltunk a győzelemhez, a második játékrész már inkább a Honvédé volt.

Feczkó Tamás: – Nem lehetek elégedett a döntetlennel. Mindenki láthatta, mi történt a hetvenedik perc tájékán. Sajnos az előrevetődő játékosom lábát kezezésnek látta a játékvezető, de itt nem egy gólról, hanem emberi sorsokról van szó.

Ezúttal csak helyzetekig jutottak a szentlőrinciek (Fotó Fábián Laci/Szentlőrinc)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy akarással feszült egymásnak a Szentlőrinc és a Budapest Honvéd az NB II. 25. fordulójában. A hazai piros-feketék kilenc meccs óta tartó veretlenségi sorozatukat szerették volna egy győzelemmel megtoldani, míg a vendégek zsinórban negyedik sikerükre hajtottak. Az első nagy lehetőség a lőrinciek előtt adódhatott volna, amikor egy szabadrúgást követően az egyik kispesti védő a tizenhatoson belül úgy tűnt, kézzel ért labdához, de a játékvezető továbbot intett. Ezt követően a két tizenhatos között folyt a csata, a kapusoknak ritkán kellett játékba avatkozniuk. Nagyobb védéseket inkább a hazaiak kapusának, Gyurjánnak kellett bemutatnia.

Pauljevicsék (49) végig jól romboltak hátul (Fotó Fábián Laci/Szentlőrinc)

A szünetben változtatott a hazaiak trénere, Waltner Róbert, stabilizálta csapata védelmét, amit így még ritkábban tudott feltörni a vendéggárda, a Szentlőrinc pedig a mérkőzés utolsó harmadában inkább az eredmény megtartására helyezte a hangsúlyt. Majdnem így sem jött össze az egy pont megtartása a baranyaiaknak, mert egy beadásból Kántor a hálóba talált, ám a gólt kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Ezt követően sem tudtak már gólt szerezni a csapatok, így egy-egy ponttal gazdagodtak. 0–0