Schäfer András: Ezer gyerek sportolása és emberek ezreinek az élete megért ennyit

Mint arról már hírt adtunk, a Haladás futballcsapatának szervezett szurkolói csoportjai gyűjtésbe kezdtek, hogy a Haladás VSE anyaegyesület által felhalmozott 55 milliós NAV-tartozás kifizessék. A klub korábbi játékosai is segítettek, és az év utolsó napjának délutánján össze is gyűlt a fennmaradáshoz szükséges összeg. A Haladás Szurkolói Kör, amely a kezdeményezést elindította, saját Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a város szülötte, a Németországban légióskodó Schäfer András utalta át a hiányzó összeget.