Mátyus János segítségével maradna benn a Pénzügyőr az NB III-ban

ÚJ KIHÍVÁS – decemberben az 50. születésnapját ünnepelte a 34-szeres válogatott Mátyus János, januárban pedig új munkával bízták meg: az NB III Délkeleti csoportjában szereplő Pénzügyőr szakmai igazgatója lesz.

„A szakosztályvezető, Lászka Balázs keresett meg – mondta lapunknak Mátyus János. – Korábban a Ferencváros, a Honvéd, a Budaörs és a REAC játékosa volt, régi barátom, és azt kérdezte: nem akarok-e a Pénzügyőr vezetőedzője lenni? Megtisztelő volt a felkérés, leültünk beszélgetni, és végül abban maradtunk, szakmai igazgatóként próbálom segíteni a klubot.”

A segítségre szükség is van: 17 forduló alatt három győzelem és három döntetlen mellett tizenegy vereség a mérleg, csak a Dabas van a gárda mögött a tabellán, és három csapat búcsúzik az osztálytól az év végén.

„Nem kérdés: a bennmaradás a célunk – mondta Mátyus János. – Egyelőre a felnőttcsapatra kell igazán figyelnünk, de megismerkedem az egész klubbal. Tudom, minden korosztályban van együttesünk, és rengeteg gyerek futballozik itt, de most a legfontosabb célként a kiesés elkerülését kell megfogalmazni.”

Mátyus János labdarúgóként és edzőként is szerezhetett tapasztalatokat: a Honvéd után a Ferencváros szerződtette, légiósként megfordult a Bundesligában, Skóciában, Ausztriában is, edzőként legutóbb Pécsen, előtte Kisvárdán tevékenykedett. Ha erről kérdezik, mindig megemlíti: volt kitől tanulnia, elég azt mondani, Komora Imre, Nyilasi Tibor, Csank János és Bicskei Bertalan is volt az edzője.

„A skót modell áll hozzám nagyon közel – mondta az új szakmai igazgató. – Ahol a menedzser kicsit több, mint a klasszikus vezetőedző, az egész klubra van rálátása, a stratégiai döntéseket ő hozza meg. Nyilván nem egy személyben, itt is a kollégákkal együtt próbálunk segíteni a csapaton. Nagyon érdekes és izgalmas kihívás ez, várom a közös munkát.”