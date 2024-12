Gól nélküli döntetlent játszott a BVSC a Soroksárral

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC 0–0

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 100 néző. Vezette: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Nagy Viktor)

BVSC: Megyeri I Gábor – Székely K., Benkő-Bíró, Vinícius, Babós, Király Á. – Pekár L., Tóth K. (Nemes, 82.), Mucsányi Miron (Szilágyi Zs., 60.), Kocsis B. (Nwachukwu, a szünetben) – Batai (Szilágyi M., 60.). Vezetőedző: Csábi József

SOROKSÁR: Holczer – Nagy O., Króner, Kékesi, Bolla G. – Vass Á., Tóth A. – Szabó Sz., Manner (Köböl, 72.), Halmai Á. – Kundrák. Vezetőedző: Lipcsei Péter

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Mindkét csapattól többet vártam. Ez a mérkőzés nem kerül ki a dicsőségtablónkra, csak az utolsó negyedórában játszottunk úgy, ahogy szerettem volna. Összességében így is szép őszt produkáltunk, különösen úgy, hogy nem tudtunk hazai pályán játszani.

Lipcsei Péter: – Bár ellenfelünk szervezett védelemmel és rutinos játékosokkal rendelkező csapat, már az első félidőben megnyerhettük volna a meccset, de kihagytuk a ziccereinket. A BVSC-nek nem voltak igazán veszélyes helyzetei.

Pekár Lászlóék (sárgában) sem tudtak betalálni (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben a BVSC játszott némi fölényben, a pályaválasztó többet birtokolta a labdát és többet is támadott, de igazán nagy helyzetet nem tudott kidolgozni. Ezzel szemben a Soroksár több ziccert is kialakított, azonban a félidő elején Kundrák, a közepén Halmai, majd a ráadásban Manner sem tudott a kapuba lőni (illetve utóbbi fejelni) kecsegtető helyzetben. Összességében alacsony színvonalú volt a mérkőzés, rengeteg volt az eladott labda, alig alakult ki folyamatos játék.

A sárga mezes BVSC nem engedett gólt a Soroksárnak (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

A második játékrész még az elsőnél is gyengébb játékot hozott, küszködtek a felek, komolyabb helyzet is csak egy volt, Halmai viszont azt is kihagyta. A félidő nagyobbik részében a Soroksár futballozott némi fölényben, a hajrára azonban a BVSC vette át az irányítást. Végül egyik együttes sem tudott a kapuba találni.

A helyzetek mennyisége és minősége alapján a Soroksár állt közelebb a meccs megnyeréséhez, de a játék képe alapján egyik csapat sem érdemelt győzelmet. 0–0

Egyik csapat sem érdemelt győzelmet (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az ismét nem a saját pályáján játszó, az elmúlt két meccsét megnyerő BVSC az előző négy bajnokiján kilenc pontot gyűjtő Soroksár ellen.