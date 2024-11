Egy gól döntött, már nem veretlen hazai pályán a Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 0–1 (0–0)

Kozármisleny, Kozármislenyi Stadion, 500 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Kiss Balázs, Márkus Péter)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Koszovscsuk, 83.), Vajda R., Gajág, Turi (Debreceni Z., 83.) – Horváth D., Major S. (Horváth P., 73.) – Cipf, Kirchner (Kócs-Washburn, 65.), Kiss B. – Barkóczi (Pesti, a szünetben). Vezetőedző: Pinezits Máté

BVSC: Megyeri I Gábor– Székely K. (Kovács D., 74.), Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Kocsis B. (Szilágyi M., a szünetben), Mucsányi Miron (Nemes, 85.), Hidi P. (Tóth K., a szünetben) – Zamostny (Nwachukwu, 73.), Pekár L. Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Pekár L. (47.)

Kiállítva: Kiss B. (60.)

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Legalább 20-25 perc kellett, amíg megtaláltuk a megfelelő fogást az ellenfélen. Utána végig uraltuk a játékot, mégis megszakadt a hosszú veretlenségünk. Ennek ellenére a nézőink megtapsoltak minket, ami sokat jelent.

Csábi József: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Az ellenfelünk nem véletlenül áll ott a tabellán, ahol. Az élet szerintem hosszabb távon döntetlenre játszik, de most talán mi kicsit többet kaptunk, mint korábban.

Gajág Gergőék (kék-fehérben) ezúttal pont nélkül maradtak otthon (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzés elején a BVSC letámadta a hazai csapatot, és az első negyedórában uralta a mérkőzést. Ezután magára talált a Kozármisleny, kiegyenlített felek küzdelme folyt a pályán, de nagyobb helyzet nélkül. Aztán a félidő utolsó harmadát már kontrollálta a Misleny, és fölényben játszott, de nem tudott vezetést szerezni.

A hazaiak kapusa, Lékai Soma mindent megtett, de egyszer nem tudott hárítani (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

A második félidő elején egyből egy szabadrúgásból Pekár László talált be, és mint utólag kiderült, el is döntötte a mérkőzés és a három pont sorsát. Majd a 60. percben tovább nőtt a hazaiak gondja, mivel a játékvezető kiállította Kiss Balázst. Emberhátrányban is mindent megtett a Kozármisleny az egyenlítés érdekében, a cserék is erre utaltak, nem adta fel a vendéglátó az utolsó percig. A BVSC viszont zártan védekezett, és csak kontrákra épített, felesleges kockázatot nem vállalt.

A BVSC az előző négy bajnokiján egy pontot szerzett, most hármat (Fotó: Szűcs Attila/BVSC)

Az utolsó percekben is veszélyeztetett a Misleny, de nem tudott egyenlíteni, így megszakadt a bajnoki veretlenségi sorozata – mivel ebben az idényben még nem kapott ki otthon –, a BVSC pedig három ponttal távozott Baranyából. 0–1