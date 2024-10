Legyűrte a Kisvárda a Lőrincet a másodosztály csúcsrangadóján

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–2 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Huszár Balázs, Király Zsolt)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi M., Keresztes B. (Szekszárdi T., 69.), Dinnyés O., Stifter (Papp Cs., 81.) – Medgyesi, Vingler, Kiss-Szemán (Tarcson, 69.) – Hajdú R., Tóth-Gábor (Ambach, 81.), Nagy R. (Bíró D., 69.). Vezetőedző: Waltner Róbert

KISVÁRDA: Kovács M. – Jovicic, Chlumecky, Széles, Körmendi (Lippai T., 79.) – Cipetic, Osztrovka (Babják, 90.), Szőr, Bíró B. (Matanovics, 90.) – Mesanovic, Szpaszics (Molnár G., 69.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Tarcson (90+4.), ill. Molnár G. (76.), Dinnyés O. (88. – öngól)

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – A Kisvárda NB I-es kerettel rendelkezik, ezért büszke vagyok rá, hogy amikor egygólos volt az előnyük, néha időhúzásra kényszerítettük őket. Nekünk is akadtak helyzeteink, amik rendre kimaradtak. A hajrában tudtunk szépíteni egy olyan játékos révén, aki nagyon jól dolgozik az edzéseken. Most talán szerencsénk sem volt, mert öngólt is szereztünk. Ezt majd a sors vissza fogja adni. Optimistán nézek a jövőbe.

Révész Attila: – A boldog állapotunkat a végén egy kissé el tudtuk rontani, mert nem úsztuk meg a mérkőzést gól nélkül. Elkövettünk több olyan fegyelmezetlenséget is, amikre korábban felhívtam játékosaim figyelmét. Nem ez volt az ősz meccse, ahogyan sokan várták, de nagyon meg kellett küzdenünk a győzelmünkért.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Szentlőrinc az első percektől rá akarta erőltetni a Kisvárdára az akaratát, ugyanakkor a vendégek két-három passzból álló támadásépítésükkel gyakran juttatták be a védelmi vonalak mögé a labdát, ami rendre veszélyt is hozott Gyurján kapuja előtt. A kapusnak és Dinnyéséknek is rendkívül összpontosítania kellett, hogy semlegesítsék a támadásokat. A 34. percben azonban az említett védő összehozott egy büntetőt a vendégeknek. Ezt azonban nem tudta kihasználni a Várda, Cipetic a kapufára vágta a tizenegyest. A játékrész hajrájában Hajdú Roland megszerezhette volna a piros-feketéknek a vezetést, azonban gyenge lövést eresztett el a kapussal szemben állva.

Szentlőrinc-Kisvárda (Forrás: Kisvárda FC/Facebook)

A fordulást követően ismét inkább a Kisvárda játékában volt veszély, s a 76. percben meg is törte a jeget, a csereként beálló Molnár Gábor csúsztatott a hazai kapuba. A 88. percben aztán eldőlt a találkozó, egy jobbról érkező lapos centerezést Dinnyés pöccintett a saját kapujába egy szerencsétlen mozdulattal. A ráadásban rengeteget tett a szépítésért a Lőrinc, s ez egy szabadrúgást követően össze is jött. Tarcson bólintott Kovács Marcell hálójába, de ezzel le is zárult a találkozó. 1–2

Szentlőrinc-Kisvárda (Forrás: Kisvárda FC/Facebook)

