NB II: Holman Dávid marad a Honvédnál – hivatalos

Mint ismert, tavaly nyáron csatlakozott a Budapest Honvédhoz Holman Dávid, s bár a támadó középpályásnak máshonnan is voltak ajánlatai, a feleknek sikerült megegyezniük, így a válogatott játékos a következő idényben is piros-feketében futballozik majd.

„Jelentős erősítésnek is mondhatom azt, hogy meg tudtuk tartani Dávidot, hiszen itthon, főleg a másodosztályban nem futballozik túl sok hozzá hasonló képességű játékos – idézte a Honvéd hivatalos honlapja Kun Gergely ügyvezetőt. – Kvalitásairól sokat elmond az, hogy az előző idényben a várható gólok (xG) tekintetében ő volt a csapat legjobbja, sőt a Merkantil Bank Liga egészét tekintve is az élmezőnyhöz tartozott. A tudása, a tapasztalata, a profizmusa sokat segít nekünk, ráadásul a fiataljaink számára is utat mutathat a profivá válás felé vezető úton. Bízunk benne, hogy a következő idényben még többet tud hozzátenni a játékunkhoz és együtt leszünk sikeresebbek.“

Holman Dávid is megszólalt a klub honlapjának: „Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a döntést hoztuk meg a klubbal. Nem titok, hogy volt más lehetőségem is, de mondhatom azt, hogy évek óta követem a Honvéd útját és sokszor azt éreztem, hogy több játékos hagyta el rossz helyzetben a klubot, a könnyebb utat választva ezzel, én pedig nem az a fajta játékos vagyok, ezért ez is egyfajta motiváció volt a számomra. Tisztában vagyok vele, hogy az előző idény az én és a csapat szempontjából sem volt a legjobb, azonban szeretnék azért küzdeni, hogy a Honvéd visszakerüljön oda, ahová való. Szeretném, szeretnénk megmutatni, hogy ebben a csapatban és bennem is van potenciál. Tudom, hogy nem lesz egyszerű, de ez a legnagyobb motiváció, ezért dolgozunk nap mint nap.“

Az ötszörös szlovák és egyszeres magyar, illetve lengyel bajnok Holman a Slovan Bratislavától érkezett Kispestre, az elmúlt idényben 27 bajnoki és két Magyar Kupa-mérkőzésen szerepelt, ezek alatt négy gólt és hat gólpasszt jegyzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Csilus Tamás (Kazincbarcika), Medgyes Zoltán (Gyirmót FC Győr), Branko Pauljevics (szerb, Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Sigér Ákos (Nyíregyháza Spartacus)

Távozott: Futács Márkó (visszavonult), Haragos Viktor (szabadon igazolható), Kovács Nikolász (FC Ajka), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Ivan Lovric (horvát, visszavonult)

Szerződése lejártával távozhat: Adorján Krisztián, Bocskay Bertalan, Bobál Gergely