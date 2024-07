NB II: élvonalbeli rutinnal felvértezett játékosokat szerződtetett a Tatabánya

Vass Patrik a pályafutását az MTK-ban kezdte, de játszott a Vasasban, a Gyirmótban, a ZTE-ben, legutóbb pedig Nyíregyházán szerepelt. A 31 éves játékos új klubjában a középpályán kap szerepet támadóként.

„Sok jót hallottam a klubról, a klub felépítéséről. Ismertem a vezetőedzőt is, hiszen nagyon sok mérkőzésen játszottunk egymás ellen. Szimpatikus volt, hogy ilyen jó társaság van az öltözőben, ahol könnyen befogadtak. Hála az égnek a Nyíregyházával három év után sikerült megnyerni a bajnokságot, szeretném, hogy ez pár éven belül itt is sikerülne” – mondta el a 120 NB I-es meccsel rendelkező futballista, aki emellett a másodosztályban 174 találkozón jutott szóhoz.



A pályafutását ugyancsak az MTK-ban kezdte Deutsch Bence, aki a BVSC gárdájától érkezik Tatabányára. A 32. életévét augusztus 4-én betöltő védő emellett játszott korábban Szigetszentmiklóson, Pécsett, Siófokon és Nyíregyházán, s az NB I-ben 20, az NB II-ben 199 mérkőzésen lépett pályára.

„Első benyomásaim nagyon pozitívak, a légkör nagyon kellemes, a tervek igen előremutatóak, valamint a csapat is könnyen befogadott. Az MTK-val kétszer is sikerült feljutnom az első osztályba, így ismerem a győztes meccsek érzését. Ha valaki elindul egy bajnokságban, természetes, hogy a lehető legtöbbre törekszik, ezért én is ezt teszem” – közölte megérkezése után Deutsch.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ OPUS TIGÁZ TATABÁNYÁNÁL

Érkezett: Bertus Lajos (Tiszakécske), Csernik Kornél (Szombathelyi Haladás), Deutsch Bence (BVSC-Zugló), Eördögh András (Budapest Honvéd), Jagodics Márk (Szombathelyi Haladás), Jelena Richárd (FK Csíkszereda – Románia), Vass Patrik (Nyíregyháza Spartacus)

Távozott: Buna Gábor (ETO FC Győr – kölcsönből vissza), Forró Gyula (visszavonult), Hadobás Zétény (visszavonult), Molnár Tibor (?), Szalánszki Gergő (?), Szegő Imre (?)