NB II: Gyirmótról igazolt szélsőt a Budapest Honvéd

Branko Pauljevics után megvan a Honvéd második nyári igazolása is, miután csatlakozott a csapathoz Medgyes Zoltán, aki az előző három idényben a Gyirmótot erősítette, s több mint háromszáz tétmeccsen szerepelt az eddigi csapatai színeiben.

„Komoly NB II-es rutinnal bíró, lendületes szélső szerződik hozzánk, akinek a játéktudása mellett a személyiségét is érdemes kiemelni, hiszen jó karakter, aki nemcsak futballistaként, emberként is fontos tagja lehet a csapatnak – mondta a klubhonlapon Kun Gergely ügyvezető. – Dolgozott már együtt Csertői Auréllal, ismerik egymást, ami segítheti majd a közös munkát. Ha megnézzük az előző szezont, láthatjuk, hogy a kapott gólok száma az átlagnak megfelelő, sőt az ötödik legkevesebbet kaptuk, de kevés gólt szereztünk, ezért a nyáron kulcsfontosságú feladat a támadószekció megerősítése. Medgyes Zoltán pedig ebben segítheti a csapatot.“

A 28 éves Medgyes Zoltán az elmúlt tíz esztendőben jelentős rutinra tett szert, hiszen 78 első és 202 másodosztályú bajnokin lépett pályára, öt idényben is 30, kétszer 25 mérkőzés fölé jutott. Rendre stabil tagja volt aktuális csapatának, akár Szombathelyen, Dorogon, Siófokon vagy Gyirmóton szerepelt. A 2020–2021-es kiírásban 16 góljával az NB II-es góllövőlista negyedik helyén végzett, míg az elmúlt két idényben Gyirmóton 67 bajnokin 18 gól és 17 gólpassz volt a mérlege.

„Tisztában vagyok azzal, hogy hová érkeztem, örülök a lehetőségnek, szeretném gólokkal, gólpasszokkal, jó játékkal segíteni a csapatot és hozzájárulni az eredményes szerepléshez – kezdte Medgyes Zoltán. – Csertői Auréllal két esztendőt dolgoztunk együtt, jól ismerjük egymást, tudja, mire számíthat tőlem, ahogy én is tisztában vagyok azzal, hogy mik az elvárásai, igyekszem is ezeknek megfelelni. Vannak játékosok a keretben, akiket ismertem már, sok a fiatal is csapatban, amelyben látom a potenciált, bízom benne, hogy jól is fogunk szerepelni. Az elmúlt években alaposan megismertem az NB II-es bajnokságot, hajtós, küzdős ligáról beszélünk, szeretném, hogy ezzel a tapasztalattal is segítsem az együttest.“

Gyirmóton egyébként nemcsak távozó volt, hanem érkező is, a klub kettő plusz egy éves szerződést kötött Hudák Martinnal. A Békéscsabán, majd a Puskás Akadémiánál nevelkedett középpályás a Fehérvár FC, a Puskás Akadémia, a Békéscsaba 1912 Előre, a ZTE FC és a Mezőkövesd Zsóry FC csapataiból élvonalbeli rutinnal rendelkezik. Az elmúlt években csapatának stabil tagja volt a PMFC-nél, onnan érkezett Gyirmótra. A 30 esztendős, a középpályán védekező és támadó pozícióban egyaránt bevethető labdarúgó eddigi pályafutása során 29 alkalommal lépett pályára az első osztályban, valamint 171 alkalommal a másodosztályban, melyek során összesen 18 gólt szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Medgyes Zoltán (Gyirmót FC Győr), Branko Pauljevics (szerb, Újpest FC, szabadon igazolhatóként)

Távozott: Futács Márkó (visszavonult), Haragos Viktor (szabadon igazolható), Kovács Nikolász (FC Ajka), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Ivan Lovric (horvát, visszavonult)

Szerződése lejártával távozhat: Adorján Krisztián, Bocskay Bertalan, Bobál Gergely, Holman Dávid