Felállt Szentlőrincen és elvitte a pontokat a Gyirmót

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–GYIRMÓT FC GYŐR 1–2 (1–1)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Papp Ádám (Mohos Milán, Bán Kristóf)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Rac (Jung, 71.), Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán (Csörnyei, 86.) – Dinnyés, Szolgai (Kun B., 71.) – Czérna (Rideg, 59.), Sámson, Gruber R. (Pálfalvi, a szünetben) – Oláh B. Vezetőedző: Nikházi Márk

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Pejovics, Medgyes S. (Hajdú Á., a szünetben) – Madarász M. (Lányi, 61.), Berecz – Iván A. (Németh T., 82.), Rácz B., Tollár (Szabó M., 73.) – Novák Cs. (Vasvári, 73.). Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Sámson (23.), ill. Novák Cs. (29., 52.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – A sérülések utáni egyperces játékvezetői „büntetésekből” rosszul jöttünk ki, gólt is kaptunk az egyik ilyen esetből.

Weitner Ádám: – A szünetben bátrabb játékot kértem, aminek meg is lett az eredménye, igaz, a győztes gólunkhoz kellett a szerencse is.

Itt még ünnepelhettek a hazaiak (Fotó: Fábián Laci)

ÖSSZEFOGLALÓ

Aktívabban kezdte a Szentlőrinc a találkozót, a Gyirmót a gyors kontráiban bízott, de a befejezések terén nem volt benne átütő erő és a rögzített helyzetei sem tűntek igazán veszélyesnek. Az első nagyobb védést a vendégek kapusának, Papp Lőrincnek kellett bemutatnia Oláh Benjámin szabadrúgását követően.

A jég a 23. percben tört meg, amikor Sámson Ábris kapott egy labdát középen, hagytak neki helyet a Gyirmót középpályásai, így két fordulás után ballal a kapu jobb oldalába tekert 20 méterről. A hazai találat azonban ahelyett, hogy lendületet adott volna a piros-feketéknek, a vendégeket tüzelte fel, s percekkel később egy átlövést Kostyák épp Novák Csanád elé ütött ki, a csatár köszönte szépen, és a kapu torkából a kapuba lőtt.

Gruber Robint alaposan közrefogták (Fotó: Fábián Laci)

Ezt követően inkább a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, s csak a fordulást követően rezzent ismét a háló. Egy szögletet követően Kostyák nem volt elég határozott, rosszul öklözött bele a labdába, s az a kavarodásban a gólvonalon túlra csorgott. A találatot Novák Csanád ünnepelte leginkább. A vezetés megszerzését követően több esélye is volt Rácz Barnabáséknak lezárni a meccset, de nem voltak elég pontosak, s a hajrában már azért kellett izgulniuk, hogy a hazaiak ne egyenlítsenek. Végül több gól már nem esett, így a Gyirmót elvihette a pontokat Szentlőrincről. 1–2

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a keddi bepótolt bajnokiján Diósgyőrből pontot rabló, de két forduló óta nyeretlen Szentlőrinc az előző három bajnokijából kettőt megnyerő újonc Gyirmót FC Győr ellen.