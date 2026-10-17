Dárdai Pál húzhatja keresztül Dárdai Pál terveit



JÖHET AZ ISMÉTLÉS? A Puskás Akadémia múlt vasárnap Győrben szerzett nagy skalpot (1–0), méghozzá éppen azzal a játékkal, amelyet lapunk is megvizsgált a mérkőzés felvezetőjében: stabil védekezéssel, illetve az egész idényre (s tulajdonképpen a Hornyák Zsolt fémjelezte hatéves időszakra) jellemző kiváló ellentámadásokkal. A három ponttal megerősítették első helyüket a felcsútiak, akik újabb tradicionális, érmes terveket szövögető együttes otthonában bizonyíthatnak. A forduló előtt negyedik helyen álló, Kispesten nagy lehetőséget elszalasztva 1–1-et játszó Újpestnek általában nem ízlik, ha az ellenfél a saját térfelére visszahúzódva védekezik és kontrákra rendezkedik be. Babó Levente irányításával márpedig szinte tökéletesen alkalmazza az NB I-ben ezt a stratégiát a Fejér megyei klub, egyre erőteljesebb védekezését és technikás, villámgyors támadóinak erényeit hasznosítva nyeri meg a meccseit.

Ebben a felfogásban főszerep jut a magyar válogatott erősségének, Lukács Dánielnek, de a lila-fehérek kispadján helyet foglaló sportigazgató Dárdai Pál fiának, a jobb szélről induló, a 2026–2027-es idényben magára találó ifjabb Dárdai Pálnak is. Szakmai partnerünk, a Cube adatai szerint az élvonalbeli szélsők közül ő futja a legtöbbet a megtett távolság és a futások száma tekintetében is, passz­készségével és helyzetkialakításaival tökéletesen alkalmassá válik arra, hogy Babó Levente rendszerében kulcsfigura legyen.

Arra a játékosra nagyon vigyázzatok! – Dárdai Pál az Újpest sportigazgatójaként (is) figyelheti a pályán egyik fiát szombaton (FOTÓ: CZINEGE MELINDA)

Érdekes jelenség, hogy azokat a mérkőzéseket bukta csak el a PAFC (Kisvárda, Ferencváros, ZTE), amelyeken az ellenfél szerzett vezetést: ennek elsősorban az lehet az oka, hogy teljes mértékben a gyors ellentámadásokra van optimalizálva a keret, és rendezett védelem ellen nem tudja érvényesíteni az akaratát. Az Újpestnek ezek alapján kulcsfontosságú, hogy az első gólt megszerezze, mert lépéskényszerbe hozhatja a vendégeket – így pedig az idősebb Dárdai Pál húzza keresztül a fiatalabb számításait...

Az NB I-ben némi szereptévesztéssel szuperszombatnak is lehetne nevezni a játéknapot, hiszen kora délután az osztályozós helyen álló Nyíregyháza Spartacus fogadja az utolsó Kispest-Honvédot, kora este pedig az elmúlt években hat mérkőzésen húsz gólt hozó Paksi FC–ETO FC párharc szórakoztathatja a nézőket.

10. FORDULÓ

Október 16., péntek

MTK Budapest–Vasas FC 1–0

Október 17., szombat

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Október 18., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)