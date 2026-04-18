NB I: ZTE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

ZTE FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 14.15 (TV: M4 Sport+). Vezeti: Kovács I.

♦ Csupán kétszer találkoztak az élvonalban, szeptemberben a ZTE hazai pályán úgy ütötte ki 5–0-ra a borsodi együttest, hogy a 71. percben, 3–0-s állásnál a zalaiaktól az azóta már távozó Diego Borgest kiállították. Ez volt a kék-fehérek első és egyben a legnagyobb különbségű győzelme ebben a bajnokságban, a borsodiaknak pedig a legsúlyosabb veresége.

♦ A januári, miskolci visszavágón csupán 1–0-ra nyert a zalai együttes, pedig Juhász Bence kapus piros lapja miatt már a 63. percben emberfölénybe került. A győztes gólt Kiss Bence lőtte, akinek nagyon megy a barcikaiak ellen, hiszen az egerszegi meccsükön meg csereként beállva duplázni tudott, és érdekes, hogy mindháromszor az utolsó negyedórában talált be.

♦ Zalaegerszegen az NB II-ben 2018 májusában kétszeri hazai vezetés után 2–2-re végeztek, majd 2019 áprilisában Zoran Lesjak fejes góljával 1–0-ra a hazaiak nyertek.

♦ A ZTE nyolcmeccses bajnoki veretlensége (5 győzelem, 3 iksz) tört meg múlt szombaton az MTK otthonában (0–3). Ez még csupán a 4. olyan bajnokija volt a zalaiaknak az idényben, amelyen nem tudtak betalálni – ebben a tekintetben csak a ferencvárosiak jobbak náluk.

♦ A Kazincbarcika sorozatban 3. NB I-es mérkőzését bukta el a múlt héten az Újpest ellen (0–3), amivel biztossá vált az újonc kiesése. Kuttor Attila együttese az előző 9 bajnokijából 8-at elvesztett és közben egyedül a DVTK-t tudta legyőzni (4–0).

♦ A Zalaegerszeg otthoni mérlege 7–4–4, a megszerzett pontokat (25), a gólkülönbséget (+9) és a kapott gólokat (16) tekintve is a második legjobb a hazai táblázaton.

♦ A Barcika látogatóként eddig eredményesebb volt, mint amikor pályaválasztóként albérletben játszott (10, illetve 7 pont), s 3–1–10-es mérlegével utolsó előtti a vendégtabellán. Érdekesség, hogy a legutóbbi két idegenbeli fellépésén négygólos különbség alakult ki, csak éppen ellentétes előjellel (4–0 Diósgyőrben, majd 1–5 Pakson).