NB I: Ferencvárosi TC–DVTK

LABDARÚGÓ NBI

29. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–DVTK – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Karakó

♦ 1940 óta 112 összecsapásuk volt az élvonalban, az örökmérleg a ferencvárosiak nagy fölényét mutatja: 71 FTC-siker, 20 iksz, 21 diósgyőri győzelem, a zöld-fehérek góljainak száma több mint kétszer annyi (233–112).

♦ 2024 és 2025 ősze között a bajnoki párharcuk során először játszott egymás után 3 döntetlent a két csapat (3–3, 1–1, 2–2). A sorozat tavaly decemberben szakadt meg, amikor a fővárosiak ballábas középső védőjük, Szalai Gábor közelről, jobbal bekotort góljával tudtak 1–0-ra nyerni Diósgyőrben.

♦ A DVTK 59 kísérletből csupán ötször tudta idegenben legyőzni a Ferencvárost: 1941-ben (0:1), 1972-ben (0–1), 1998-ban (3–4), 2009-ben (0–3-mal igazolták a 69. percben 1–3-as állásnál félbeszakadt találkozót) és 2021-ben (0–1). Házigazdaként 44-szer diadalmaskodtak a zöld-fehérek, 10-szer pedig egy pontot vittek el a diósgyőriek, többek között a legutóbbi két alkalommal. 2024 novemberében úgy ikszeltek, hogy a miskolciak már 3 góllal vezettek (!) a Groupama Arénában, tavaly szeptemberben pedig 2–0-s előnyben voltak a szünetben, majd a duplázó Gruber Zsombor csak a 91. percben tudott egyenlíteni.

♦ Az FTC a legutóbbi 5 bajnokiján nem kapott ki, és mivel közben 4 győzelem mellett csak egyszer, Kisvárdán vesztett pontokat (1–1), vezeti a formatabellát.

♦ A DVTK Nebojsa Vignjevics vezetőedzői kinevezése óta ezzel szemben még nyeretlen. Egyedül az MTK elleni budapesti bemutatkozáson szerzett pontot (1–1), a legutóbbi 3 bajnokiját pedig úgy vesztette el, hogy közben 2–9-es gólkülönbséget hozott össze. Vasárnap hiába vezetett odahaza a 85. percig, 2–1-re alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben.

♦ A Ferencváros pontjainak kevesebb mint egyharmadát gyűjtötte be odahaza, 53-ból 17-et, a mérlege 5–2–5, amellyel csupán 8. a hazai tabellán.

♦ Vendégként a Diósgyőr produkálta eddig a legrosszabb mutatókat, a mérlege 2–3–9, látogatóként a legutóbbi 11 fellépéséből csak egyet zárt győzelemmel, február 14-én Pakson (2–1).