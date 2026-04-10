A Tatabánya utolsó másodperces, üres kapus góllal verte meg az ETO-t a férfi kézilabda NB I-ben – videó
A Tatabánya 5–2-vel kezdett Győrben, majd ugyan vezettek a hazaiak is, ám a vendégek a 27. percben ismét háromgólos előnybe kerültek. A szünet után is rendre a Bányász vezetett, de a 48. percben már 22–20 állt az eredményjelzőn, viszont ezt követően zsinórban négy gólt szerzett a vendégcsapat. A kisalföldiek kiegyenlítettek, majd 11 másodperccel a meccs vége előtt a győzelemért támadhattak, azonban Christian Dissinger bejátszása nem volt jó, eladta a labdát, Patrick Lemos kaparintotta meg, majd a saját hatosa előtt állva lőtt az üres kapuba. 24–25
FÉRFI KÉZILABDA NB I
22. FORDULÓ
ETO UNIVERSITY HT–MOL TATABÁNYA KC 24–25 (12–14)
Győr, 800 néző. V: Kiu G., Kiu T.
GYŐR: PÁSZTOR I. – Nagy M. 2, Dely 2, Kusan 2, Vilovszky, DISSINGER 3, Eklemovic 2. Csere: Lovistyek (kapus), HÁRI 10 (3), Grgic 2, Szmetán 1, Zakor, Stepancic, Bozsovics, Szöllősi B. Edző: Kilvinger Bálint
TATABÁNYA: ANDÓ – P. Rodriguez 3, Mosindi 2, ZSITNYIKOV 2, Vajda H., Éles 1 (1), Damatrin 4 (2). Csere: Taleski 1, Plaza 2, LEMOS 3, Sztraka 1, Grigoras 1, Papp T. 1, Terjék 1 (1), Krakovszki B. 3 (2). Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 13. p.: 7–6. 19. p.: 9–9. 26. p.: 10–12. 33. p.: 14–14. 39. p.: 17–18. 48. p.: 22–20. 57. p.: 22–24. 59. p.: 24–24
Kiállítások: 12, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 7/6
MESTERMÉRLEG
Kilvinger Bálint: – A Tatabánya igazolta kiváló szereplését azzal együtt, hogy ma nem érdemeltünk vereséget. Mindent elkövettünk a sikerért, nagyon rövid határvonal volt a győzelem és a vereség között, és nagyon fájó, hogy az utolsó pillanatban kaptunk ki.
Tóth Edmond: – A végén a szerencse döntött, Patrick Lemos okos védekezésével és szemfüles üres kapus góljával. A döntetlen abszolút igazságos lett volna, nehezen találtuk meg az ETO kemény védekezésének ellenszerét. Nálunk is a masszív, mozgékony védekezés volt átlagon felüli, ezen az igazi rangadón.
Szombaton játsszák
17.00: CYEB-Budakalász–Budai Farkasok-Rév
17.00: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE
18.00: Liqui Moly NEKA–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: FTC-Green Collect–PLER-Budapest
18.00: Carbonex-Komló–Szigetszentmiklósi KSK
Hétfőn játsszák
17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|21
|21
|–
|–
|826–561
|+265
|42
|2. Szeged
|21
|18
|1
|2
|745–574
|+171
|37
|3. Tatabánya
|22
|17
|–
|5
|687–624
|+63
|34
|4. FTC
|21
|12
|2
|7
|689–644
|+45
|26
|5. Győr
|22
|8
|3
|11
|632–639
|–7
|19
|6. NEKA
|21
|8
|3
|10
|571–607
|–36
|19
|7. Balatonfüred
|21
|9
|1
|11
|549–613
|–64
|19
|8. Csurgó
|21
|7
|4
|10
|576–572
|+4
|18
|9. PLER
|21
|8
|2
|11
|562–606
|–44
|18
|10. Gyöngyös
|21
|8
|–
|13
|562–617
|–55
|16
|11. Szigetszentmiklós
|21
|6
|2
|13
|534–615
|–81
|14
|12. Budai Farkasok-Rév
|21
|4
|5
|12
|545–616
|–71
|13
|13. Komló
|21
|4
|3
|14
|556–631
|–75
|11
|14. Budakalász
|21
|4
|2
|15
|569–684
|–115
|10