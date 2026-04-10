A Tatabánya utolsó másodperces, üres kapus góllal verte meg az ETO-t a férfi kézilabda NB I-ben – videó

A Tatabánya 5–2-vel kezdett Győrben, majd ugyan vezettek a hazaiak is, ám a vendégek a 27. percben ismét háromgólos előnybe kerültek. A szünet után is rendre a Bányász vezetett, de a 48. percben már 22–20 állt az eredményjelzőn, viszont ezt követően zsinórban négy gólt szerzett a vendégcsapat. A kisalföldiek kiegyenlítettek, majd 11 másodperccel a meccs vége előtt a győzelemért támadhattak, azonban Christian Dissinger bejátszása nem volt jó, eladta a labdát, Patrick Lemos kaparintotta meg, majd a saját hatosa előtt állva lőtt az üres kapuba. 24–25

FÉRFI KÉZILABDA NB I

22. FORDULÓ

ETO UNIVERSITY HT–MOL TATABÁNYA KC 24–25 (12–14)

Győr, 800 néző. V: Kiu G., Kiu T.

GYŐR: PÁSZTOR I. – Nagy M. 2, Dely 2, Kusan 2, Vilovszky, DISSINGER 3, Eklemovic 2. Csere: Lovistyek (kapus), HÁRI 10 (3), Grgic 2, Szmetán 1, Zakor, Stepancic, Bozsovics, Szöllősi B. Edző: Kilvinger Bálint

TATABÁNYA: ANDÓ – P. Rodriguez 3, Mosindi 2, ZSITNYIKOV 2, Vajda H., Éles 1 (1), Damatrin 4 (2). Csere: Taleski 1, Plaza 2, LEMOS 3, Sztraka 1, Grigoras 1, Papp T. 1, Terjék 1 (1), Krakovszki B. 3 (2). Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 13. p.: 7–6. 19. p.: 9–9. 26. p.: 10–12. 33. p.: 14–14. 39. p.: 17–18. 48. p.: 22–20. 57. p.: 22–24. 59. p.: 24–24

Kiállítások: 12, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Kilvinger Bálint: – A Tatabánya igazolta kiváló szereplését azzal együtt, hogy ma nem érdemeltünk vereséget. Mindent elkövettünk a sikerért, nagyon rövid határvonal volt a győzelem és a vereség között, és nagyon fájó, hogy az utolsó pillanatban kaptunk ki.

Tóth Edmond: – A végén a szerencse döntött, Patrick Lemos okos védekezésével és szemfüles üres kapus góljával. A döntetlen abszolút igazságos lett volna, nehezen találtuk meg az ETO kemény védekezésének ellenszerét. Nálunk is a masszív, mozgékony védekezés volt átlagon felüli, ezen az igazi rangadón.

Szombaton játsszák

17.00: CYEB-Budakalász–Budai Farkasok-Rév

17.00: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE

18.00: Liqui Moly NEKA–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: FTC-Green Collect–PLER-Budapest

18.00: Carbonex-Komló–Szigetszentmiklósi KSK

Hétfőn játsszák

17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!