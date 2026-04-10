Női kézi: Kovács Anett szerződést hosszabbított Esztergomban

Az előző idényben bajnoki bronzérmes egyesület közösségi oldalának beszámolója szerint a válogatott jobbszélső a 2026–27-es szezonban is a királyvárosi csapatot erősíti majd.

Az esztergomiak ugyancsak megállapodtak Herczeg Lilivel, aki így szintén marad a következő idényre, míg egy nappal korábban Ballai Anna, valamint ikertestvére, Ballai Bori is szerződést hosszabbított a klubbal.