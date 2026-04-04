Hegyi Krisztián az Újpest ellen visszatér az MTK kapujába

SALIGA NORBERT
2026.04.04. 11:40
Hegyi Krisztiánnak az a vágya, hogy védhessen és ne kapjon gólt a Megyeri úton (Fotó: Czinege Mewlinda)
Egymeccses kihagyás után szombaton ismét védhet az MTK Budapest labdarúgócsapatának kapusa, Hegyi Krisztián, aki reméli, hogy csapata elhozza a Megyeri útról a három pontot.

 

 

 

VÍRUSOS MEGBETEGEDÉS MIATT kénytelen volt kihagyni csapata legutóbbi, Paksi FC elleni bajnokiját (0–2) Hegyi Krisztián, s ez a lehető legrosszabbkor jött a fiatal kapus számára, de most megerősítette lapunknak, hogy az Újpest FC elleni szombati összecsapáson visszatér a kapuba.
    
„Betegségem után jobban, sőt, százszázalékos formában érzem magamat – mondta a 23 éves kapus. – Egyre jobban kezdenek ráérezni a taktikára a srácok, ha picit a szerencse is mellénk állna, annak tudnék örülni. Főleg hazai pályán akadtak olyan meccseink, amelyeken értékes pontokat hullajtottunk el, amelyek most hiányoznak.” 

„Azon dolgozunk, hogy az ilyen szituációkban felénk billenjen a mérleg nyelve. Az ötvenhat kapott gól nem hízelgő statisztika, ezzel tisztában vagyunk mi is, de az ETO ellen bizonyítottuk, hogy ha csapatszinten lelkesen védekezünk, hátul is stabilak tudunk lenni. Az őszi szezonban sok gólt kaptunk szabadrúgások és szögletek után, ez az elmúlt hetekben stabilizálódott, erre mindenképp építkezhetünk. Az Újpest ellen szeretnénk jó játékkal elhozni a három pontot, nem is lehet más a célunk. A magam részéről pedig örülnék, ha ezúttal sem kapnék gólt.”     

LABDARÚGÓ NB I
A 28. FORDULÓ PROGRAMJA
Április 4., szombat
14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton
17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence 
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

27

15

8

4

53–28

+25 

53 

  2. Ferencvárosi TC

26

15

5

6

50–28

+22 

50 

  3. Debreceni VSC

27

12

9

6

41–32

+9 

45 

  4. Zalaegerszegi TE

27

11

9

7

41–32

+9 

42 

  5. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  6. Kisvárda

27

11

6

10

33–40

–7 

39 

  7. Puskás Akadémia

26

10

6

10

32–32

36 

  8. Újpest FC

27

9

6

12

35–44

–9 

33 

  9. Nyíregyháza 

27

8

8

11

38–45

–7 

32 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

27

5

10

12

34–47

–13 

25 

12. Kazincbarcika

27

5

2

20

26–55

–29 

17 

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.

 

