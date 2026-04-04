Hegyi Krisztián az Újpest ellen visszatér az MTK kapujába

VÍRUSOS MEGBETEGEDÉS MIATT kénytelen volt kihagyni csapata legutóbbi, Paksi FC elleni bajnokiját (0–2) Hegyi Krisztián, s ez a lehető legrosszabbkor jött a fiatal kapus számára, de most megerősítette lapunknak, hogy az Újpest FC elleni szombati összecsapáson visszatér a kapuba.



„Betegségem után jobban, sőt, százszázalékos formában érzem magamat – mondta a 23 éves kapus. – Egyre jobban kezdenek ráérezni a taktikára a srácok, ha picit a szerencse is mellénk állna, annak tudnék örülni. Főleg hazai pályán akadtak olyan meccseink, amelyeken értékes pontokat hullajtottunk el, amelyek most hiányoznak.”

„Azon dolgozunk, hogy az ilyen szituációkban felénk billenjen a mérleg nyelve. Az ötvenhat kapott gól nem hízelgő statisztika, ezzel tisztában vagyunk mi is, de az ETO ellen bizonyítottuk, hogy ha csapatszinten lelkesen védekezünk, hátul is stabilak tudunk lenni. Az őszi szezonban sok gólt kaptunk szabadrúgások és szögletek után, ez az elmúlt hetekben stabilizálódott, erre mindenképp építkezhetünk. Az Újpest ellen szeretnénk jó játékkal elhozni a három pontot, nem is lehet más a célunk. A magam részéről pedig örülnék, ha ezúttal sem kapnék gólt.”

LABDARÚGÓ NB I

A 28. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 4., szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 27 15 8 4 53–28 +25 53 2. Ferencvárosi TC 26 15 5 6 50–28 +22 50 3. Debreceni VSC 27 12 9 6 41–32 +9 45 4. Zalaegerszegi TE 27 11 9 7 41–32 +9 42 5. Paksi FC 27 11 8 8 49–38 +11 41 6. Kisvárda 27 11 6 10 33–40 –7 39 7. Puskás Akadémia 26 10 6 10 32–32 0 36 8. Újpest FC 27 9 6 12 35–44 –9 33 9. Nyíregyháza 27 8 8 11 38–45 –7 32 10. MTK Budapest 27 7 7 13 45–56 –11 28 11. Diósgyőri VTK 27 5 10 12 34–47 –13 25 12. Kazincbarcika 27 5 2 20 26–55 –29 17

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.