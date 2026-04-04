Hegyi Krisztián az Újpest ellen visszatér az MTK kapujába
VÍRUSOS MEGBETEGEDÉS MIATT kénytelen volt kihagyni csapata legutóbbi, Paksi FC elleni bajnokiját (0–2) Hegyi Krisztián, s ez a lehető legrosszabbkor jött a fiatal kapus számára, de most megerősítette lapunknak, hogy az Újpest FC elleni szombati összecsapáson visszatér a kapuba.
„Betegségem után jobban, sőt, százszázalékos formában érzem magamat – mondta a 23 éves kapus. – Egyre jobban kezdenek ráérezni a taktikára a srácok, ha picit a szerencse is mellénk állna, annak tudnék örülni. Főleg hazai pályán akadtak olyan meccseink, amelyeken értékes pontokat hullajtottunk el, amelyek most hiányoznak.”
„Azon dolgozunk, hogy az ilyen szituációkban felénk billenjen a mérleg nyelve. Az ötvenhat kapott gól nem hízelgő statisztika, ezzel tisztában vagyunk mi is, de az ETO ellen bizonyítottuk, hogy ha csapatszinten lelkesen védekezünk, hátul is stabilak tudunk lenni. Az őszi szezonban sok gólt kaptunk szabadrúgások és szögletek után, ez az elmúlt hetekben stabilizálódott, erre mindenképp építkezhetünk. Az Újpest ellen szeretnénk jó játékkal elhozni a három pontot, nem is lehet más a célunk. A magam részéről pedig örülnék, ha ezúttal sem kapnék gólt.”
LABDARÚGÓ NB I
A 28. FORDULÓ PROGRAMJA
Április 4., szombat
14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton
17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
27
15
8
4
53–28
+25
53
|2. Ferencvárosi TC
26
15
5
6
50–28
+22
50
|3. Debreceni VSC
27
12
9
6
41–32
+9
45
|4. Zalaegerszegi TE
27
11
9
7
41–32
+9
42
|5. Paksi FC
27
11
8
8
49–38
+11
41
|6. Kisvárda
27
11
6
10
33–40
–7
39
|7. Puskás Akadémia
26
10
6
10
32–32
0
36
|8. Újpest FC
27
9
6
12
35–44
–9
33
|9. Nyíregyháza
27
8
8
11
38–45
–7
32
|10. MTK Budapest
27
7
7
13
45–56
–11
28
|11. Diósgyőri VTK
27
5
10
12
34–47
–13
25
|12. Kazincbarcika
27
5
2
20
26–55
–29
17
A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.