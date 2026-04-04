Dobogósok csatája: a Loki az Üllői út után Debrecenben is legyőzné az FTC-t



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 28. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

ZALAEGERSZEGI TE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ Az NB I-ben jelenleg egymástól legmesszebb – közúton 530 km-re – fekvő városok csapatai 2019 óta 17-szer találkoztak az élvonalban, és a párharcban egyértelműen a szabolcsiak az eredményesebbek: a mérleg 3 zalai siker, 6 iksz, 8 várdai győzelem.

♦ A ZTE a legutóbbi 3 találkozón nyeretlen a piros-fehérek ellen (1 döntetlen, 2 vereség), ráadásul az előző 6 egymás elleni bajnokijukból is csak egyet tudott megnyerni, 2023 novemberében, Kisvárdán 1–0-ra. Legutóbb a szabolcsi kisvárosban úgy játszottak fordulatos 3–3-at, hogy a hazai csapat a 8. percben már 2–0-ra vezetett, majd 3 zalai gólt követően Szőr Levente a 76. percben egyenlített. Az egerszegiektől Szendrei Norbert a 93. percben, José Manuel Calderón pedig a mérkőzés után kapott piros lapot.

♦ A zalaiak házigazdaként még sosem tudtak nyerni a Kisvárda ellen: 4-szer ikszeltek, 4-szer pedig a várdaiak győztek. A ZTE otthon az előző 5 meccsen csupán 2 gólra volt képes a piros-fehérekkel szemben, akik tavaly augusztusban 2–1-re nyertek vendégként.

♦ A ZTE az Újpest elleni sikere során (2–0) már 8. alkalommal őrizte meg kapuját a góltól, ami holtversenyben a második legjobb teljesítmény a bajnokságban. Nuno Campos együttese ezzel a győzelemmel már 7 forduló óta veretlen (4 diadal, 3 iksz), ez pedig a leghosszabb aktív ilyen sorozat az NB I-ben.

♦ Az újonc létére 6. Kisvárda legutóbb hátrányból ikszelt az FTC-vel (1–1), de egálban így is a legkevesebb döntetlent játszotta (6), a győzelmeinek száma pedig megegyezik a zalaiakéval (11). Ha Révész Attila együttese nyer, pontszámban utoléri, több győzelmével pedig meg is előzi ellenfelét.

♦ A zalaiak otthoni mérlege 6 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség, ezzel harmadikok a hazai táblázaton, a gólkülönbségük viszont a második legjobb (+7). Legutóbb február 1-jén a Nyíregyházával szemben (0–1) maradtak alul a ZTE Arénában.

♦ A várdaiak a 4–3–6-os mérlegükkel csak a 9. pozíciót foglalják el a vendégtabellán, házon kívül tavasszal még nyeretlenek (2 iksz, 2 vereség).

PAKSI FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ Még csak két mérkőzésük volt az élvonalban: augusztusban hazai pályán 3–0-ra, a mezőkövesdi visszavágón 2–0-ra nyert a Paks. A tolnaiak 23 éves csatára, Szendrei Ákos mind a kétszer emlékezeteset alkotott: a tolnai városban tizenegyest harcolt ki – igaz, Gyurkits Gergő lövését Gyollai Dániel kivédte –, a decemberi összecsapáson pedig mindkét gól az ő nevéhez fűződik. A zöld-fehérek támadójának eddig ez az egyetlen duplája az NB I-ben.

♦ 2022 márciusában a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében csapott össze a két csapat. Akkor az NB III-as Kazincbarcika otthonában Szabó János 73. percben fejelt góljával 1–0-ra nyertek a vendég NB I-es tolnaiak.

♦ A Paks két hete Szendrei Ákos, valamint Böde Dániel góljával 2–0-ra győzött az MTK Budapest otthonában, és ezzel megszakította 7 fordulón át tartó nyeretlenségi szériáját (2 iksz, 5 vereség), sőt, most már 3 mérkőzés óta veretlen.

♦ Az első idényét a legfelső osztályban töltő Kazincbarcika legutóbb előnyről veszített 3–1-re az ETO ellen, így az előző 7 fordulóban mindössze 3 pontot szerzett, amikor vármegyei riválisát, a DVTK-t verte meg 4–0-ra Miskolcon. Mivel utolsóként 11 pont a lemaradása a 10. MTK-hoz képest, így ha nem nyer, matematikailag is csak minimális esélye marad a bennmaradásra.

♦ Az atomvárosiak 5–4–4-es mérleggel és a második legtöbb szerzett góllal (28) ötödikek a hazai táblázaton, de otthon az előző 4 alkalommal nem tudtak nyerni: 3 egymást követő vereség után legutóbb egy félidőt emberelőnyben játszva ikszeltek a ZTE-vel (1–1).

♦ A Barcika több pontot szedett össze látogatóként, mint pályaválasztóként (10, illetve 7 pont). Az idegenbeli mérlege 3–1–9, amivel 10. a vendégtabellán.

ÚJPEST FC–MTK BUDAPEST

♦ Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a második leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban: 1905-től kezdődően ez lesz a 232. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg a közelmúlt sűrűbb győzelmei hatására a kék-fehérek felé billen: 86 újpesti diadal, 54 döntetlen, 91 MTK-siker. (Két találkozót a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak).

♦ Legutóbb több mint 7 évvel ezelőtt, 2019 márciusában ikszeltek (0–0), azóta 10-szer győztek a kék-fehérek és csak 4-szer a IV. kerületiek. Az előző 4 egymás elleni találkozójuk az éppen aktuális vendégcsapat sikerével zárult. Legutóbb, decemberben az Új Hidegkuti Nándor Stadionban úgy nyertek 4–3-ra az akkor még Bodor Boldizsár által irányított lila-fehérek, hogy mindkét oldalon esett egy-egy öngól, a győztes találatot pedig Horváth Krisztofer a 85. percben lőtte.

♦ Az Újpest pályaválasztása mellett is a kék-fehérek az eredményesebbek, 47-szer győztek, míg a lila-fehérek 41-szer, az ikszek száma 30. A Szusza Ferenc Stadionban lejátszott előző 8 bajnokijukból csupán egyet nyert meg a lila-fehér gárda – 2022 áprilisában 2–0-ra –, míg 7-szer az MTK diadalmaskodott. Augusztusban 0–1-ről fordított 2–1-re a kék-fehér együttes, akkor Bognár István 84. perces találata döntött.

♦ A góllövőlistát 13 találattal holtversenyben vezető újpesti támadó, Aljosa Matko ebben a bajnokságban már 3-szor (1+2) is betalált a fővárosi kék-fehérek hálójába. Hasonló teljesítményre még a Paks ellen volt képes.

♦ Az Újpest veretlenül lehozott 2 fordulót követően (1 győzelem, 1 iksz) kapott ki legutóbb Zalaegerszegen (0–2), és ez már a 10. olyan meccse volt az idényben, amikor nem talált be – a Kazincbarcikáéval együtt ez most a kimagaslóan legtöbb az NB I-ben.

♦ A két hete a Paks ellen otthon 2–0-ra alulmaradó MTK az előző 8 bajnokiján nem tudott győzni (4 döntetlent, 4 vereség), ezzel övé a leghosszabb nyeretlenségi széria most az NB I-ben. A legutóbbi diadalát még a tavaszi nyitányon, Kisvárdán, Pinezits Máté debütáló mérkőzésén aratta (3–2).

♦ A legutóbbi 4 otthoni meccsén mindössze 2 pontot vesztett az Újpest (3 győzelem, 1 iksz), 5–3–6-os összmérlegével és negatív gólkülönbségével (16–19) csak a középmezőnyben foglal helyet a hazai tabellán.

♦ Az MTK legutóbb ugyan kihúzta 0–0-val az éllovas győriek otthonában, 2–4–7-es mérlegével mégis csak utolsó előtti a vendégtáblázaton, ráadásul az egész mezőnyben a legrosszabb a gólkülönbsége (–15).

VASÁRNAP

DIÓSGYŐRI VTK–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Eddig 27 NB I-es találkozójuk volt, az örökmérleg a vendég felcsútiak felé billen: 8 diósgyőri siker, 8 döntetlen, 11 Puskás Akadémia-győzelem. A gólkülönbségben viszont minimális a különbség: 35–36.

♦ Az előző 8 összecsapásukból csupán egyet nyert meg a DVTK, tavaly márciusban Miskolcon Valdas Dambrauskas bemutatkozó meccsén 0–1-ről az azóta távozott Jurek Gábor 89. percben szerzett győztes góljával 2–1-re. A többi 7 meccsből 4 lett iksz, 3-szor pedig a felcsútiak győztek, decemberben a korábbi diósgyőri csatár, Lukács Dániel duplájával fordítva, szintén 2–1-re.

♦ A Diósgyőr pályaválasztása mellett 7-szer született hazai siker, 5 iksz és 4 vendéggyőzelem mellett. A Puskás Akadémia legutóbb 2023 júliusában, a borsodiak visszajutását követő első bajnokiján tudott nyerni Miskolcon (1–0). Augusztusban úgy végeztek 1–1-re, hogy Maceiras öngólját Nagy Zsolt tizenegyesből egyenlítette ki.

♦ A február 14-i paksi győzelme óta lejátszott 5 bajnokiján nem tudott nyerni a 11., vagyis kieső helyen tanyázó DVTK (2 iksz, 3 vereség). A március elején kinevezett új vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics egy döntetlennel kezdett az MTK otthonában, a legutóbbi 2 fordulóban azonban a borsodi csapat volt az egyetlen a mezőnyben, amely pont nélkül maradt, ráadásul közben 1–7-es gólkülönbséget hozott össze.

♦ Az előző 3 NB I-es meccsén a Puskás Akadémia is csak egy pontot tudott összekaparni: 2 egygólos vereséget követően legutóbb a Debrecennel ikszelt hazai környezetben (1–1).

♦ 2026-ban otthon még nyeretlen a Diósgyőr: három 1–1-es iksz után legutóbb súlyos vereséget szenvedett borsodi riválisától, az utolsó helyezett Kazincbarcikától (0–4) – igaz, Lamin Colley második sárga lapot követő kiállítása miatt az 56. perctől emberhátrányban játszott. A szervezett szurkolói csoportok visszatérése óta viszont most szerepel először hazai pályán, ráadásul a Felcsútról kölcsönkapott Colley büntetése is letelt!

♦ A felcsútiak házon kívül sikeresebbek, hiszen a 36 pontjukból 21-et idegen pályákon gyűjtöttek be (58.3 százalék), a 6–3–4-es mérlegükkel pedig ötödikek a vendégtabellán.

DEBRECENI VSC–FERENCVÁROSI TC

♦ Először 1943-ban találkoztak az élvonalban, azóta 110-szer mérték össze erejüket és az örökmérleg jelentős ferencvárosi fölényt mutat: 31 Loki-győzelem, 27 döntetlen, 52 FTC-siker. (Ebben az 1944–1945-ös félbeszakadt bajnokságban 2:1-es hazai győzelemmel végződő debreceni bajnoki is benne van).

♦ Az előző 4 egymás elleni bajnokijukon két-két győzelemmel kiegyenlített a párharcuk, ráadásul úgy, hogy a legutóbbi 3 találkozójukon rendre az aktuális vendégcsapat győzött. Decemberben az Üllői úton a múlt héten a válogatottban is bemutatkozott, ám kedden lesérült Bárány Donát góljával 1–0-ra a Debrecen nyert. Ha a fordulót a harmadik helyről kezdő Loki egymást követő két meccsükön legyőzné a zöld-fehér gárdát, olyan fegyvertényt hajtana vége, amelyre legutóbb a 2011–2012-es idényben volt példa (1–0 és 2–1).

♦ A DVSC otthonában 54-szer találkoztak és a piros-fehérek lényegesen jobban állnak: 25-ször született hazai diadal, 16-szor nyert az FTC, a döntetlenek száma 13. Debrecenben az előző 8 bajnokijukon egyszer sem ikszeltek: 3-szor győzött a Loki, 5-ször a Ferencváros, legutóbb augusztusban Varga Barnabás duplájával, majd Gruber Zsombor lövésével 3–0-ra nyert az FTC.

♦ A Debrecen már 5 forduló óta őrzi veretlenségét, de ezekből a találkozókból 4 döntetlen mellett csak egyet, a Barcika elleni miskolci meccsét tudta megnyerni (3–0). Vasárnapi diadala esetén 2 pontra meg tudja közelíteni a második pozícióban lévő Ferencvárost.

♦ Az FTC 4 bajnoki óta legyőzhetetlen, ráadásul eközben csak 2 pontot vesztett, amikor két hete 1–1-re végzett Kisvárdán. Legutóbbi vereségét február közepén, a ZTE Arénában szenvedte el (1–3), amikor Ibrahim Cissé kiállítása miatt a 28. perctől tíz emberrel volt kénytelen játszani.

♦ A Loki 6–3–4-es mérlegével a középmezőny elején foglal helyet a hazai tabellán, 2026-ban otthon még veretlen (2 győzelem, 2 iksz). Legutóbb december 21-én a Kisvárda tudta elvinni tőle a 3 pontot (0–1).

♦ A Ferencváros 10–3–1-es mutatóval úgy vezeti fölényesen a vendégtáblázatot, hogy a legkevesebb gólt kapta a mezőnyben, 14 meccsen mindössze 11-et (0.79-es átlag).

ETO FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Az NB I-be 2024 nyarán visszajutott két csapatnak a 32. meccse jön az élvonalban, az örökmérleg a Rába-partiak felé billen: 14 ETO-siker, 9 döntetlen, 8 nyíregyházi győzelem.

♦ A legutóbbi 3 meccsüket a győriek nyerték meg, mindig 1–0-ra, ami augusztusban Nadir Benbuali, decemberben Zseljko Gavrics második félidőben fejelt góljával sikerült.

♦ A Rába partján 15-ször meccseltek a legfelső osztályban, és jelentős az ETO fölénye, hiszen a mérleg: 9 győzelem, 3 döntetlen és 3 Szpari-diadal. A szabolcsiak 1999-ben és 2008-ban (mindkétszer 0–1) és 2015-ben (2–3) tudtak idegenben győzni a zöld-fehérek ellen.

♦ Tavasszal mindkét együttes 18 pontot gyűjtött, ami a ZTE-vel hármas egálban a legtöbb a mezőnyben.

♦ Szintén közös a két csapatban, hogy nyeretlenül zárult két bajnokijuk (1 iksz, 1 vereség) után az előző fordulóban találtak vissza a győzelem útjára. Az ETO Miskolcon, az utolsó helyezett Kazincbarcika vendégeként, míg a Nyíregyháza otthon a Diósgyőr ellen nyert egyaránt 3–1-re.

♦ A győri csapat már negyedszer tudott vesztett állásból fordítani ebben bajnokságban, erre rajta kívül egyetlen másik gárda sem volt képes.

♦ Az ETO ugyan otthon legutóbb nem bírt a kiesés ellen küzdő MTK-val (0–0), 7–4–2-es mérlegével a forduló előtt mégis vezeti a hazai táblázatot, ráadásul a legjobb gólkülönbséggel (+9) és a legkevesebb kapott góllal (9).

♦ A Nyíregyháza látogatóként több pontot zsebelt be, mint odahaza (18, illetve 14), 5–3–5-ös mérlegével pedig a középmezőnyben van a vendégtabellán. 2026-ban idegenben még nem kapott ki: 3 győzelem után legutóbb előnyről ikszelt Debrecenben (1–1).

A 28. FORDULÓ PROGRAMJA

Április 4., szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter

Április 5., vasárnap

14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 27 15 8 4 53–28 +25 53 2. Ferencvárosi TC 26 15 5 6 50–28 +22 50 3. Debreceni VSC 27 12 9 6 41–32 +9 45 4. Zalaegerszegi TE 27 11 9 7 41–32 +9 42 5. Paksi FC 27 11 8 8 49–38 +11 41 6. Kisvárda 27 11 6 10 33–40 –7 39 7. Puskás Akadémia 26 10 6 10 32–32 0 36 8. Újpest FC 27 9 6 12 35–44 –9 33 9. Nyíregyháza 27 8 8 11 38–45 –7 32 10. MTK Budapest 27 7 7 13 45–56 –11 28 11. Diósgyőri VTK 27 5 10 12 34–47 –13 25 12. Kazincbarcika 27 5 2 20 26–55 –29 17

A 26. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést április 14-én pótolják.