A Benficától Budapestig – Vilius Armalas megtalálta helyét az MTK-nál

Ha sport, akkor kosárlabda – tartja a vélekedés Litvániában, főként Kaunasban, ahol az ország legerősebb, nemzetközileg magasan jegyzett kosárlabdacsapata működik. A város szülöttje, Vilius Armalas sem tagadja, közel áll hozzá a sportág, mégis a labdarúgás lett az élete.

„Sokszor nézek kosárlabdát, nagyon szeretem, de gyerekként ugyanaz történt velem, mint annyi más sráccal: kimentünk az udvarra, vittünk egy labdát, és órákon át fociztunk – mondta lapunknak az MTK Budapest télen szerződtetett, 25 esztendős litván válogatott védője. – Labdarúgó akartam lenni, erre tettem fel az életemet.”

Tehetsége hamar megmutatkozott, ennek köszönhetően fiatalon hatalmas lehetőséget kapott: a Benfica utánpótlásába került. A lisszaboni klub akadémiája Európa egyik legismertebb műhelye, egy litván fiatalnak óriási ugrást jelentett a váltás.

„Volt egy portugál edzőm, ő segített abban, hogy a Benficához kerüljek. Teljesen más világba csöppentem, ég és föld volt a különbség a litván és a portugál futballviszonyok között. Nem tudtam megvetni a lábamat – ma már úgy látom, egyszerűen nem álltam még készen ekkora lépésre.”

Sokan egy ilyen tapasztalat után elveszítik önbizalmukat, ő azonban inkább erőt merített a történtekből. Görögországi kitérő után hazatért, Litvániában újraépítette magát, és hosszú évek munkájával bekerült a válogatottba. A fordulópontot a legutóbbi hazai idénye hozta meg.

„Valami átkattant bennem abban az évadban: védőként hét gólt szereztem, jól ment a játék, és megkaptam a lehetőséget a válogatottnál. Ilyenkor érzi az ember, hogy jó úton jár. Valószínűleg ekkor látta úgy az MTK, hogy hasznos lehetek neki.”

A magyarországi lehetőségről azt mondta, nem kellett sokáig gondolkodnia, ezt tartotta a megfelelő lépésnek a karrierjében. Budapestről és az NB I-ről is elismerőn beszél: szerinte a magyar bajnokság erősebb a litvánnál.

„Budapest fantasztikus város, nagyon jól érzem magam itt. A klubban minden adva van a fejlődésemhez, a nyugodt munkához, valamint ahhoz, hogy csak a futballra figyeljek. A stadionok, a pályák, az egész közeg jó benyomást tett rám – ezek olyan részletek, amelyek sokat számítanak a mindennapokban.”

Szakmailag is újdonságot hozott az MTK-s időszak a védőnek, korábban középhátvédként szerepelt, most azonban a védelem jobb szélén kap rendszerint lehetőséget.

„Litvániában is játszottam néhány meccset ezen a poszton, de Magyarországon a jobb oldalon számítanak rám. Időre volt szükségem ahhoz, hogy jobban megértsem a szerepkört, a mozgásokat, a döntéseket és a játék ritmusát. Még mindig tanulom ezt a feladatot, de érzem a fejlődést.”

Az MTK hullámzó idényéről visszafogottan fogalmaz, a csapat erejét ugyanakkor jól mutatja szerinte, hogy a nehezebb időszakban is együtt maradt az öltöző.

„Új játékosként nem akarom fejtegetni az okait, miért volt döcögős a tavaszunk. Akadtak meccsek, amelyeken balszerencsések voltunk, máskor nem jöttek az eredmények, pedig a játék képe alapján jobbak voltunk. A legfontosabb mégis az volt, hogy csapatként egységesek maradtunk. Látom, mennyi fiatal játékos van az egyesületben, és bátran futballoznak. Tisztelem a klub útját, mert látszik, tudatosan és eredményesen vezetik. Jó közeg ez egy fejlődni akaró futballistának.”

Erre rákapcsolódva megkérdeztük, milyen céljai vannak az MTK-nál, illetve mit vár a pályafutásától.

„Az első hónapok az alkalmazkodás jegyében teltek. Most az a célom, hogy segítsem a csapatot, és stabilan jó teljesítményt nyújtsak. Ha ebből később jobb szerződés, erősebb bajnokság vagy új lehetőség lesz, annak örülök majd, de jelenleg teljes mértékben az MTK-ra ­összpontosítok.”

Legközelebb pénteken kaphat lehetőséget a bizonyításra: együttese a már kiesett Kazincbarcikával csap össze idegenben.

„Egyik csapat számára sincs már különösebb tét, de ettől még profi módon kell hozzáállnunk a bajnokihoz. Minden mérkőzés lehetőség arra, hogy bizonyítsunk és jó érzésekkel zárjuk az idényt. Nem számít, milyen helyzetben van az ellenfél, nekünk a saját játékunkra kell figyelnünk, győzni akarunk. Emlékszem, január végén a rengeteg kidolgozott helyzetünk ellenére vereséget szenvedtünk a Kazincbarcikától – szeretnénk visszavágni.”

Mindkét csapatnak tét nélküli a péntek esti bajnoki, az edzők bátran kísérletezhetnek a következő idényre készülés jegyében.

