A Benficától Budapestig – Vilius Armalas megtalálta helyét az MTK-nál
Ha sport, akkor kosárlabda – tartja a vélekedés Litvániában, főként Kaunasban, ahol az ország legerősebb, nemzetközileg magasan jegyzett kosárlabdacsapata működik. A város szülöttje, Vilius Armalas sem tagadja, közel áll hozzá a sportág, mégis a labdarúgás lett az élete.
„Sokszor nézek kosárlabdát, nagyon szeretem, de gyerekként ugyanaz történt velem, mint annyi más sráccal: kimentünk az udvarra, vittünk egy labdát, és órákon át fociztunk – mondta lapunknak az MTK Budapest télen szerződtetett, 25 esztendős litván válogatott védője. – Labdarúgó akartam lenni, erre tettem fel az életemet.”
Tehetsége hamar megmutatkozott, ennek köszönhetően fiatalon hatalmas lehetőséget kapott: a Benfica utánpótlásába került. A lisszaboni klub akadémiája Európa egyik legismertebb műhelye, egy litván fiatalnak óriási ugrást jelentett a váltás.
„Volt egy portugál edzőm, ő segített abban, hogy a Benficához kerüljek. Teljesen más világba csöppentem, ég és föld volt a különbség a litván és a portugál futballviszonyok között. Nem tudtam megvetni a lábamat – ma már úgy látom, egyszerűen nem álltam még készen ekkora lépésre.”
Sokan egy ilyen tapasztalat után elveszítik önbizalmukat, ő azonban inkább erőt merített a történtekből. Görögországi kitérő után hazatért, Litvániában újraépítette magát, és hosszú évek munkájával bekerült a válogatottba. A fordulópontot a legutóbbi hazai idénye hozta meg.
„Valami átkattant bennem abban az évadban: védőként hét gólt szereztem, jól ment a játék, és megkaptam a lehetőséget a válogatottnál. Ilyenkor érzi az ember, hogy jó úton jár. Valószínűleg ekkor látta úgy az MTK, hogy hasznos lehetek neki.”
A magyarországi lehetőségről azt mondta, nem kellett sokáig gondolkodnia, ezt tartotta a megfelelő lépésnek a karrierjében. Budapestről és az NB I-ről is elismerőn beszél: szerinte a magyar bajnokság erősebb a litvánnál.
„Budapest fantasztikus város, nagyon jól érzem magam itt. A klubban minden adva van a fejlődésemhez, a nyugodt munkához, valamint ahhoz, hogy csak a futballra figyeljek. A stadionok, a pályák, az egész közeg jó benyomást tett rám – ezek olyan részletek, amelyek sokat számítanak a mindennapokban.”
Szakmailag is újdonságot hozott az MTK-s időszak a védőnek, korábban középhátvédként szerepelt, most azonban a védelem jobb szélén kap rendszerint lehetőséget.
„Litvániában is játszottam néhány meccset ezen a poszton, de Magyarországon a jobb oldalon számítanak rám. Időre volt szükségem ahhoz, hogy jobban megértsem a szerepkört, a mozgásokat, a döntéseket és a játék ritmusát. Még mindig tanulom ezt a feladatot, de érzem a fejlődést.”
Az MTK hullámzó idényéről visszafogottan fogalmaz, a csapat erejét ugyanakkor jól mutatja szerinte, hogy a nehezebb időszakban is együtt maradt az öltöző.
„Új játékosként nem akarom fejtegetni az okait, miért volt döcögős a tavaszunk. Akadtak meccsek, amelyeken balszerencsések voltunk, máskor nem jöttek az eredmények, pedig a játék képe alapján jobbak voltunk. A legfontosabb mégis az volt, hogy csapatként egységesek maradtunk. Látom, mennyi fiatal játékos van az egyesületben, és bátran futballoznak. Tisztelem a klub útját, mert látszik, tudatosan és eredményesen vezetik. Jó közeg ez egy fejlődni akaró futballistának.”
Erre rákapcsolódva megkérdeztük, milyen céljai vannak az MTK-nál, illetve mit vár a pályafutásától.
„Az első hónapok az alkalmazkodás jegyében teltek. Most az a célom, hogy segítsem a csapatot, és stabilan jó teljesítményt nyújtsak. Ha ebből később jobb szerződés, erősebb bajnokság vagy új lehetőség lesz, annak örülök majd, de jelenleg teljes mértékben az MTK-ra összpontosítok.”
Legközelebb pénteken kaphat lehetőséget a bizonyításra: együttese a már kiesett Kazincbarcikával csap össze idegenben.
„Egyik csapat számára sincs már különösebb tét, de ettől még profi módon kell hozzáállnunk a bajnokihoz. Minden mérkőzés lehetőség arra, hogy bizonyítsunk és jó érzésekkel zárjuk az idényt. Nem számít, milyen helyzetben van az ellenfél, nekünk a saját játékunkra kell figyelnünk, győzni akarunk. Emlékszem, január végén a rengeteg kidolgozott helyzetünk ellenére vereséget szenvedtünk a Kazincbarcikától – szeretnénk visszavágni.”
|Mindkét csapatnak tét nélküli a péntek esti bajnoki, az edzők bátran kísérletezhetnek a következő idényre készülés jegyében. Bármi megtörténhet ezen a meccsen, még az is, hogy nyer a már kiesett Kazincbarcika egy góllal.
NB I
31. FORDULÓ
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
30
11
7
12
34–44
–10
40
|8. Puskás Akadémia
30
11
6
13
36–40
–4
39
|9. MTK Budapest
30
9
8
13
52–59
–7
35
|10. Nyíregyháza Spartacus
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
30
5
10
15
36–57
–21
25
|12. Kazincbarcika
30
5
2
23
27–67
–40
17