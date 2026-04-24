„Sokan jobb helyre vártak, de szerintem jót tesz nekem” – Máthé Dominik az Ohridba igazolásáról

Mint ismert, április elején az Ohrid bejelentette, hogy szerződtette Máthé Dominikot.

A magyar válogatott átlövője szerdán egy góllal nyert csapatával, az Elverummal a Fjellhammer otthonában. Máthé Dominikék ezzel a győzelemmel bejutottak a norvég bajnokság elődöntőjébe. „Haladok, kezdem visszanyerni a régi formámat, aminek örülök így az idény végén, mert a legfontosabb, legkeményebb meccsek most jönnek, amiket szeretek, mert meg tudom mutatni, miért igazoltak le és honnan jöttem vissza a sérülésemből” – nyilatkozta az M4 Sportnak Máthé Dominik.

A magyar átlövő több műtéten is átesett, most próbál visszaszokni a rendszeres játékhoz. „Nem mondom, hogy könnyű volt háromnaponta meccset játszani, de kibírtam és jó teljesítményt tudtam nyújtani, ami fontos, mert itt a rájátszásban mindenki megverhet mindenkit.”

Máthé kapcsán többen is azt várták, hogy egy nagy csapatba igazol, de végül az északmacedón Ohriddal állapodott meg, az átigazolás kapcsán így vallott: „Azt kell megérteni, három műtét után nem a Párizs vagy a Veszprém a szintem most. Akarattal egy kisebb csapatot kerestünk, amelyik feltörekvő, és ezzel nincs is semmi baj. Bár jól játszom és lövöm a gólokat, még mindig építem magam, hiszen nincs egy éve, hogy visszatértem. Sokan jobb helyre vártak, de szerintem jót tesz nekem, hogy a Balkánra kerülök, ahol a spanyol szisztéma is érződik és nem a taktika a legfontosabb, mint Norvégiában.”

A 27 éves jobbátlövő elmondta, Magyarországból és Franciaországból is volt ajánlata, de mindegyik ajánlatnál voltak bizonytalan tényezők is. Az Ohridnál egy plusz egy éves szerződést kötött annak érdekében, hogy a következő nyáron esetleg szintet ugorjon. „Az olimpiáig olyan csapatban szerepelek, amelyben minél többet és remélhetőleg minél jobban játszhatok” – mondta Máthé. Az Ohrid a következő évben minimum az Európa-ligában indul, de van esélye még a Bajnokok Ligája-szereplés kiharcolására is.

