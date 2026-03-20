Huszonhatezer stoplis – Vincze András jegyzete

Ötszázhúszmillió forint büntetést fizettünk a százharminchárom, általunk rendezett meccsen kapott negyvenegy fegyelmi eljárás során – mondta a pénteki MLSZ-közgyűlésen Csányi Sándor elnök annak apropóján, hogy a lelátói rendbontásoknak az érzelmi sebeken kívül anyagi súlyuk is van.

Nos, sokszor írtam már, hogy számomra a japán futballfanatikusok és -szereplők hozzáállása egyfajta mérce: ők a meccsek lefújása után az utolsó porszemig kitakarítják maguk után a lelátórészt, a játékosok pedig az öltözőt, de lássuk be, a keleti kultúrát és gondolkodásmódot aligha lehet már meghonosítani.

Hanem azért mégis érdemes lenne elgondolkodni ezen a félmilliárd forintos irgum-burgumon (mármint azoknak lenne érdemes gondolkodniuk – khm…–, akik miatt fizetni kell ezt a nem csekély összeget). Mondjuk, azzal a megközelítéssel élnék e helyütt, hogy ebből a pénzből lehetne huszonhatezer magyar, szegény sorsú gyereknek igazi, gyönyörűséges, elkoptatni való futballcipője. Huszonhatezer pár focicsuka nem nagy szám, de ha húszezer forintot számolok (egy-egy jobb darab bizony már ennyibe kerül), máris pikkpakk elköltötték ezt a bizonyos félmilliárdot (és még a plusz húszmilliót), ellenben megteremtették az esélyét annak, hogy azok a gyerekek kapjanak valami kis reményt, akik még mostanság is mezítláb, királydinnyébe lépve focizgatnak a grundon, réten, s akik tízezrével tűnnek el az edzők szeme elől, mert a nélkülözés nem a labdarúgó-öltöző felé tereli őket. Egyetlen pár cipő talán a mindent, egészen pontosan a sportághoz való még teljesebb ragaszkodást jelenthetné – de még egyszer leírom, itt és most, ebben a történetben nem csupán egyetlen fel nem fedezett talentumról, hanem huszonhatezer kölyökről van szó. És abban is biztos vagyok, hogy e kicsinyke, de annál több tehetséget elrejtő országban lenne, sőt van is annyi rüszt, belső és külső, amelyet érdemes lenne hétköznapi futballozásra alkalmas sportfelszereléssel ellátni éppenséggel a magyar (labdarúgó)jövő érdekében.

Szóval, ha valaki az idei MLSZ-közgyűlés legfontosabb számára volt kíváncsi, akkor megkapta az egyenleget: ötszázhúszmillió kidobott forint áll szemben huszonhatezer pár értékes stoplissal.

Nyomasztóan nagy különbség…

