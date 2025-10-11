A Szeged és a Veszprém is hozta a kötelezőt a kézilabda NB I-ben

Michael Apelgren több fiatalnak is lehetőséget adott az újonc Szigetszentmiklós ellen 28–21-re megnyert hazai találkozón. A Szeged svéd vezetőedzője nem csupán a meccskeretbe jelölte Radvánszki Attilát, Kucsera Mátét, Furka Mártont, Fogas Mártont, Lukács Kornélt és Járó Kristófot, hanem kivétel nélkül játéklehetőséget is adott mindenkinek – Kucsera, Fogas és Lukács gólokat is szerzett.

A címvédő Veszprém szakvezetője, Xavier Pascual is próbált spórolni legjobbjainak erejével, akik közül a legtöbbet a francia Nedim Remili töltötte a pályán, 36 és fél percet. Két nappal a lengyel Kielce felett a BL-ben aratott siker után a Gyöngyös nem tudta meglepni a nem átlagos sorozatterhelésben lévő sztárcsapatot (36–28).

Megszerezte első győzelmét a Csurgó, amely így az utolsóról feljött a hetedik helyre. A horvát Domagoj Alilovic nyolc góllal vette ki a részét a Budakalász felett aratott 34–28-as diadalból.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

ONE VESZPRÉM HC–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 36–28 (18–11)

Veszprém Aréna, 670 néző. V.: Bátori, Szécsi

VESZPRÉM: Appelgren – Y. LENNE 7, MARTINOVIC 8, REMILI 5, Molnár R. 1, Ali Zein, Elísson 4 (4). Csere: Th. Petrus, Ligetvári, Gáncs-Pető 3, Dopjera 3, J. el-Dera 3, Pesmalbek 2, Apró B. Edző: Xavier Pascual

GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B. 2, Nagy Á. 4, HEGEDŰS M. 6, Lang 4, Ubornyák 1, Edwards 1. Csere: Marczika (kapus), Gráf 3, Mendes 2, Dobi 2, Bálint B. 2, Jaros 1, Bajus. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–2. 10. p.: 7–3. 16. p.: 12–6. 24. p.: 16–8. 36. p.: 20–15. 42. p.: 22–19. 44. p.: 25–19. 53. p.: 33–25

Kiállítások: 2 perc, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Érdekes mérkőzés volt, mindig nehéz egy nagy BL-meccs után pályára lépni. Az első percek után sikerült felvenni a ritmust. A fiatal játékosaimnak is lehetőséget tudtam biztosítani. Örülök, hogy Molnár Robin védekezésben és támadásban is jól szerepelt, ahogyan Apró Botond is bemutatkozott, gratulálok neki az első meccséhez.

Bíró Balázs: – Megérdemelt győzelmet aratott a Veszprém. Az első félidő úgy telt, ahogyan várható volt, jól kezdtünk, de utána kinyílt az olló. Pozitív meglepetés volt a második félidő első fele, feljöttünk három gólra. Arra kényszerítettük a Veszprémet, hogy magasabb fokozatba kapcsoljanak.

OTP BANK-PICK SZEGED–SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK 28–21 (13–9)

Szeged, 1500 néző. V: Garai, Varasdi

SZEGED: THULIN – Szilágyi Benjámin 3 (1), GARCIANDIA 5, Kalaras, Mackovsek 2, Jelinic 3, Gottfridsson 2. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Bánhidi, Bodó 2, Fogas, Toto 3, Járó, LUKÁCS 4, Kucsera 1, FURKA 3. Edző: Michael Apelgren

SZIGETSZENTMIKLÓS: HOLLÓ – LAKOSY 5 (3), Pulay 3, Davidovic 4, Kovács M. 2, Schmid 1, Hoffmann B. Csere: Mojszilov (kapus), Tóvizi 1, Gábor M., Turák, Mazák, Spacsek, VAN DIJK 5, Brandt. Edző: Imre Vilmos

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–2. 8. p.: 3–2. 13. p.: 5–5. 16. p.: 7–5. 20. p.: 9–6. 23. p.: 10–8. 28. p.: 12–9. 35. p.: 14–10. 42. p.: 18–12. 46. p.: 19–14. 50. p.: 21–15. 53. p.: 25–18. 58. p.: 27–20

Kiállítások: 0, ill. 10 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Két nappal a barcelonai Bajnokok Ligája-mérkőzés után büszkék lehetünk a mostani teljesítményünkre. Le a kalappal akadémiánk szakemberei és neveltjeik előtt, akik most is nagy segítségünkre voltak.

Imre Vilmos: – A sportszerű mérkőzésen igyekeztünk felvenni ellenfelünk támadásban mutatott sebességét – ez olykor sikerült is. Dicséret illeti a játékosaimat, egy percre sem adták fel.

CSURGÓI KK–CYEB-BUDAKALÁSZ 34–28 (16–14)

Csurgó, 700 néző. V: Bóna, Földesi

CSURGÓ: VÁCZI D. – Maracskó 2, Brajovics 4, Kiss B. 3, ROTIM 4, Gábor M. 4, Bazsó. Csere: Zaponsek (kapus), Vasvári, HERCEG 5, ALILOVIC 8 (2), HORVÁTH P. 4, Pipp, Szűcs B., Németh B., Füstös B. Edző: Alem Toszkics

BUDAKALÁSZ: NAGY T. – Szujó 1, SINKOVITS 5 (1), MÁTÉS 7 (2), Tyiskov 2, Dávid M., POLCAR 5. Csere: Takács Á. (kapus), Zakor 3, Tájok, Hajdu 1 (1), Forgács, Fórizs 1, Száva 3. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2, 14. p.: 8–6. 18. p.: 10–9. 24. p.: 12–10. 27. p.: 15-11. 34. p.: 20–17. 41. p.: 22–19. 54. p.: 30–25. 57. p.: 32–26

Kiállítások: 12, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Alem Toszkics: – Tudtuk, hogy kiváló edző által felkészített, jó csapat érkezik. A legnagyobb problémánk az volt, hogy az előző heti pontszerzés után ne vegyük könnyelműen a találkozót. Szerencsére a jó kapusteljesítményhez jó védekezés is társult, és elöl is eredményesek voltak a fiúk. A Szeged-meccs előtti időszakban gödörben voltunk, de talán most ráléptünk a helyes útra.

Csoknyai István: – Beigazolódott a félelmünk, a múlt heti pontszerzés nagy lendületet adott a Csurgónak. A nálunk pallérozódott Váczi kiválóan védett és megnehezítette a dolgunkat. Fiatal a csapatunk, ez most kiütközött. Nem volt jó teljesítmény a kapuban és a védekezés sem működött igazán. Jobban játszott a Csurgó, de megyünk tovább a bajnoki pontokért.