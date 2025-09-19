Gera Dániel reménye: Esti kezdés, villanyfény, jó idő – kell ennél több?

Három hét elteltével rendeznek újra meccset az NB I-ben – ráadásul a pénteki Ferencváros–Diósgyőr mérkőzés különlegesnek ígérkezik. Gera Dániel, a DVTK csapatkapitánya korábban futballozott a Fradiban (2021 januárja és júliusa között), s bár már három éve tagja a Diósgyőrnek, pénteken léphet fel először az Üllői úton a klub színeiben.

„Odahaza eddig négyszer játszottam az FTC ellen, korábban sérülés vagy eltiltás akadályozott meg abban, hogy korábbi együttesem ellen idegenben is futballozzak – mondta lapunknak a diósgyőriek 30 éves futballistája. – De ez semmit sem jelent, hiszen korábban több alkalommal is játszottam már a Groupama Arénában – ugyanúgy készülök a Ferencváros ellen, mint bármelyik másik tétmeccsre. Ugyanolyan elszántsággal és motivációval vártam a múlt heti, Hódmezővásárhely elleni Magyar Kupa-találkozót is, akkor és most is meg akarom mutatni a tudásomat. A háromhetes bajnoki szünetben próbáltuk még inkább csiszolni, javítani a játékunkat, kemény edzéseink voltak, nagy lelkesedéssel várom a folytatást. A Fradi-pályán nem mi vagyunk az esélyesek, adott esetben a döntetlen is bravúrral érne fel – azon vagyunk, hogy meglepetést szerezzünk. Este nyolc órai kezdés, villanyfény, jó idő – kell ennél több? A szurkolóink megérdemlik, hogy boldoggá tegyük őket, hiszen mindenhová nagy létszámban követnek minket, az NB III-as Hódmezővásárhely elleni összecsapásra is sokan jöttek el.”

És így lesz ez pénteken 20 órakor is: már elővételben, néhány napja elfogyott az 500 belépő a vendégszektorba, de a Ferencváros további 300 jegyet adott a DVTK-drukkereknek, így összesen 800-an lehetnek.

„A hangulatra biztosan nem lehet panasz. Kiváló erőben és egyre jobb formában érzem a társaságot. Vladimir Radenkovics jó szakember, ezt bizonyította korábban is Diósgyőrben: a vezetőedző munkájában akadnak hasonló elemek, mint régebben és újak is fellelhetők, változatos, jó munka zajlik nálunk. Mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért. Az eddigi hat bajnokin szerzett hat pont nem sok, lehetne több is, de csak előre nézünk, a múlton kár keseregni. Ami engem illet, erősnek érzem magam, hat meccsen három gólpasszt adtam – persze igyekszem tovább növelni ezeket a számokat. Meccsről meccsre haladunk a célunk és a céljaim felé.”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 19., péntek

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Szeptember 20., szombat

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)

Szeptember 21., vasárnap

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)