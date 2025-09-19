Nemzeti Sportrádió

Gera Dániel reménye: Esti kezdés, villanyfény, jó idő – kell ennél több?

CSERHÁTI ANDRÁSCSERHÁTI ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2025.09.19. 10:18
null
Gera Dániel (33) 2024 májusában gólt szerzett a DVTK játékosaként a Fradi ellen, most is jó erőben van, a péntek esti bajnokin ismét főszereplő lehet (Fotó: Koncz Márton)
Címkék
DVTK NB I labdarúgó NB I Diósgyőr Gera Dániel
Gera Dániel, a diósgyőriek csapatkapitánya lapunknak beszélt a Ferencváros elleni mérkőzésről, a remélt meglepetésről és a csapat eddigi szerepléséről is.

Három hét elteltével rendeznek újra meccset az NB I-ben – ráadásul a pénteki Ferencváros–Diósgyőr mérkőzés különlegesnek ígérkezik. Gera Dániel, a DVTK csapatkapitánya korábban futballozott a Fradiban (2021 januárja és júliusa között), s bár már három éve tagja a Diósgyőrnek, pénteken léphet fel először az Üllői úton a klub színeiben.

„Odahaza eddig négyszer játszottam az FTC ellen, korábban sérülés vagy eltiltás akadályozott meg abban, hogy korábbi együttesem ellen idegenben is futballozzak – mondta lapunknak a diósgyőriek 30 éves futballistája. – De ez semmit sem jelent, hiszen korábban több alkalommal is játszottam már a Groupama Arénában – ugyanúgy készülök a Ferencváros ellen, mint bármelyik másik tétmeccsre. Ugyanolyan elszántsággal és motivációval vártam a múlt heti, Hódmezővásárhely elleni Magyar Kupa-találkozót is, akkor és most is meg akarom mutatni a tudásomat. A háromhetes bajnoki szünetben próbáltuk még inkább csiszolni,  javítani a játékunkat, kemény edzéseink voltak, nagy lelkesedéssel várom a folytatást. A Fradi-pályán nem mi vagyunk az esélyesek, adott esetben a döntetlen is bravúrral érne fel – azon vagyunk, hogy meglepetést szerezzünk. Este nyolc órai kezdés, villanyfény, jó idő – kell ennél több? A szurkolóink megérdemlik, hogy boldoggá tegyük őket, hiszen mindenhová nagy létszámban követnek minket, az NB III-as Hódmezővásárhely elleni összecsapásra is sokan jöttek el.”

És így lesz ez pénteken 20 órakor is: már elővételben, néhány napja elfogyott az 500 belépő a vendégszektorba, de a Ferencváros további 300 jegyet adott a DVTK-drukkereknek, így összesen 800-an lehetnek.

„A hangulatra biztosan nem lehet panasz. Kiváló erőben és egyre jobb formában érzem a társaságot. Vladimir Radenkovics jó szakember, ezt bizonyította korábban is Diósgyőrben: a vezetőedző munkájában akadnak hasonló elemek, mint régebben és újak is fellelhetők, változatos, jó munka zajlik nálunk. Mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért. Az eddigi hat bajnokin szerzett hat pont nem sok, lehetne több is, de csak előre nézünk, a múlton kár keseregni. Ami engem illet, erősnek érzem magam, hat meccsen három gólpasszt adtam – persze igyekszem tovább növelni ezeket a számokat. Meccsről meccsre haladunk a célunk és a céljaim felé.”

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS       
  1. Paksi FC

6

4218–9+914
  2. Ferencvárosi TC

5

31112–4+810
  3. Puskás Akadémia

6

31210–10010
      Debreceni VSC

6

31210–10010
  5. Kisvárda

5

3117–8–110
  6. ETO FC

5

2313–7+69
  7. Újpest FC

6

21310–8+27
  8. MTK Budapest

6

21312–13–17
  9. Diósgyőri VTK

6

13210–14–46
10. Nyíregyháza Spartacus

6

1147–14–74
11. Zalaegerszegi TE

6

4210–14–44
12. Kazincbarcika

5

144–12–81

 

 

DVTK NB I labdarúgó NB I Diósgyőr Gera Dániel
Legfrissebb hírek

Nagy csatában kapott ki a DVTK a női kosárlabda Euroliga-selejtezőben

Kosárlabda
13 órája

Csonka András: Lendületet adhat a kupában aratott győzelem

Labdarúgó NB I
2025.09.17. 11:02

Bényei Ágoston: Görcsösség nélkül készülünk a Fradi ellen

Labdarúgó NB I
2025.09.17. 08:21

Megszűnnek a DVSC likviditási nehézségei

Labdarúgó NB I
2025.09.16. 16:00

Váratlan hírek a Lokiról: akadozhatnak a fizetések a DVSC-nél

Labdarúgó NB I
2025.09.15. 19:03

Huszti Fehérváron edz, de külföldi ajánlatra vár

Labdarúgó NB I
2025.09.15. 10:35

A Szpari tizenegyesek után kiesett, a Paks öt, a DVTK három gólt szerezve jutott tovább a kupában

Labdarúgó NB I
2025.09.13. 20:26

Nagy erőssége lehet a DVSC-nek Víctor Camarasa

Labdarúgó NB I
2025.09.12. 09:17
Ezek is érdekelhetik