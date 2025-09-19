Gera Dániel reménye: Esti kezdés, villanyfény, jó idő – kell ennél több?

Három hét elteltével rendeznek újra meccset az NB I-ben – ráadásul a pénteki Ferencváros–Diósgyőr mérkőzés különlegesnek ígérkezik. Gera Dániel, a DVTK csapatkapitánya korábban futballozott a Fradiban (2021 januárja és júliusa között), s bár már három éve tagja a Diósgyőrnek, pénteken léphet fel először az Üllői úton a klub színeiben.
„Odahaza eddig négyszer játszottam az FTC ellen, korábban sérülés vagy eltiltás akadályozott meg abban, hogy korábbi együttesem ellen idegenben is futballozzak – mondta lapunknak a diósgyőriek 30 éves futballistája. – De ez semmit sem jelent, hiszen korábban több alkalommal is játszottam már a Groupama Arénában – ugyanúgy készülök a Ferencváros ellen, mint bármelyik másik tétmeccsre. Ugyanolyan elszántsággal és motivációval vártam a múlt heti, Hódmezővásárhely elleni Magyar Kupa-találkozót is, akkor és most is meg akarom mutatni a tudásomat. A háromhetes bajnoki szünetben próbáltuk még inkább csiszolni, javítani a játékunkat, kemény edzéseink voltak, nagy lelkesedéssel várom a folytatást. A Fradi-pályán nem mi vagyunk az esélyesek, adott esetben a döntetlen is bravúrral érne fel – azon vagyunk, hogy meglepetést szerezzünk. Este nyolc órai kezdés, villanyfény, jó idő – kell ennél több? A szurkolóink megérdemlik, hogy boldoggá tegyük őket, hiszen mindenhová nagy létszámban követnek minket, az NB III-as Hódmezővásárhely elleni összecsapásra is sokan jöttek el.”
És így lesz ez pénteken 20 órakor is: már elővételben, néhány napja elfogyott az 500 belépő a vendégszektorba, de a Ferencváros további 300 jegyet adott a DVTK-drukkereknek, így összesen 800-an lehetnek.
„A hangulatra biztosan nem lehet panasz. Kiváló erőben és egyre jobb formában érzem a társaságot. Vladimir Radenkovics jó szakember, ezt bizonyította korábban is Diósgyőrben: a vezetőedző munkájában akadnak hasonló elemek, mint régebben és újak is fellelhetők, változatos, jó munka zajlik nálunk. Mindenkinek meg kell küzdenie a helyéért. Az eddigi hat bajnokin szerzett hat pont nem sok, lehetne több is, de csak előre nézünk, a múlton kár keseregni. Ami engem illet, erősnek érzem magam, hat meccsen három gólpasszt adtam – persze igyekszem tovább növelni ezeket a számokat. Meccsről meccsre haladunk a célunk és a céljaim felé.”
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
|2. Ferencvárosi TC
5
|3
|1
|1
|12–4
|+8
|10
|3. Puskás Akadémia
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|Debreceni VSC
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. ETO FC
5
|2
|3
|–
|13–7
|+6
|9
|7. Újpest FC
6
|2
|1
|3
|10–8
|+2
|7
|8. MTK Budapest
6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
6
|1
|3
|2
|10–14
|–4
|6
|10. Nyíregyháza Spartacus
6
|1
|1
|4
|7–14
|–7
|4
|11. Zalaegerszegi TE
6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4
|12. Kazincbarcika
5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1