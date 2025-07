Diósgyőr: 11 távozó játékostól köszönt el a klub

„Június utolsó napján több diósgyőri labdarúgó szerződése, kölcsönszerződése is lejár, akik kivétel nélkül távoznak a DVTK-tól. Köszönjük a lelkiismeretesen végzett munkát, a gólpasszokat, gólokat – kapusok esetében a védéseket! További pályafutásukhoz sok sikert kívánunk” – fogalmaz búcsúzójában a a dvtk.eu, majd fel is sorolja egyenként a lejáró szerződésű játékosokat, és összegzi is a diósgyőri pályafutásukat, statisztikáikat.

A felsorolás három kapussal, a hat év után távozó szerb Braniszlav Daniloviccsal, az előző idényben 17 meccsen védő ukrán Artem Odincovval és a Paksról tavaszra kölcsönkapott Simon Barnabással kezdődik. A lejáró szerződésű és távozó mezőnyjátékosok között találjuk a két év után távozó, Diósgyőrben 36 NB I-es meccsen szerepelt bolgár védőt, Bozsidar Csorbadzsijszkit, a szintén két éve érkezett, 54 NB I-es meccsen négy gólt szerző fehérorosz középpályást, Vlagyiszlav Klimovicsot, a már Nyíregyházára szerződött nigériai csatárt, Bright Edomwonyit, valamint a már említett Simon Barnabás mellett öt további kölcsönjátékost. Ide tartozik Huszár Marcell, a már Zalaegerszegre került Skribek Alen, Varga Zétény, a szerb Uros Drezsgics és a montenegrói Marko Rakonjac.

A felsorolásban ugyanakkor nem szerepel az elefántcsontparti-francia Christ Tiéhi, akit hétfőn a cseh Baník Ostravának adott kölcsön a DVTK.