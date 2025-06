Szlovén gólkirállyal erősítette meg keretét az Újpest – hivatalos

Az újpestiek hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint Aljosa Matko ifistaként a Maribor utánpótlásában nevelkedett, a felnőtt csapatba kerülése után az NK Bravónál is megfordult, ahol az egyéves kölcsönszerződése alatt 16 gólig jutott, majd a svéd élvonalbeli Hammarbynál folytatta pályafutását. Az NK Olimpijánál tett kitérőjét követően a 2022-es Celjébe igazolása hozta meg számára az áttörést, ahol 122 mérkőzésen 51 gólt szerzett és 16 gólpasszt jegyzett. A 25 éves támadó a Celjével a 2023–2024-es idényben bajnoki címet szerzett, ráadásul az aranyéremig vezető úton 18 találattal és hat gólpasszal segítette csapatát. Ez a kiugró eredmény gólkirályi címet is jelentett Matko számára. A 177 centiméter magas támadó júniusban a szlovén válogatottban is bemutatkozhatott, és elsősorban a támadósor jobb szélén bevethető.

Benczédi Balázs, az Újpest FC ügyvezető igazgatója a klub honlapján kommentálta a játékos érkezését: „Aljosa gyors, remekül induló, nagyon gólérzékeny játékos, akit pont ezért választottunk, mert komoly veszélyt jelent az ellenfél kapuja előtt. Az előző idény után úgy éreztük, hogy elsősorban elöl kell megerősíteni a keretet, érkezésével bővültek Damir Krznar variációs lehetőségei is, ami szintén fontos szempont volt.”

A szerződésének aláírása után Aljosa Matko is beszélt az átigazolásról: „Nagyon boldog vagyok, hogy újabb lépést tettem meg a karrieremben, annak pedig különösen, hogy mindez Újpesten történik meg. A tervek, amiket felvázoltak számomra, nagyon jó benyomást tettek, és én is tevékeny részese szeretnék lenni ennek az útnak, melyek a sikerekhez vezetnek. És természetesen boldog vagyok, hogy újra Damirral dolgozhatok együtt.”

A lila-fehérek új szerzeménye a 17-es számú mezt választotta.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország), Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Efthimisz Kulurisz (görög, Pogon Szczecin – Lengyelország)

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (szabadon igazolható, érdeklődnek iránta: DVTK)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Vincent Onovo (nigériai, lejár a szerződése)