Samuel Petrás: Meg kell őrizni a tavaszi bajnoki veretlenségünket

Nagyon fut a győri szekér. Veretlen az OTP Bank Ligában a tavasszal az ETO FC, Borbély Balázs vezetőedző együttese nyolc győzelem mellett négyszer végzett döntetlenre. A zöld-fehérek Újpesten folytathatják ragyogó sorozatukat, a Megyeri úti találkozó 13 órakor kezdődik.

„A gyengébb őszi szereplés után nem sokan számítottak arra, hogy így teljesítünk a tavasszal, de egyre egységesebbé, jobbá és magabiztosabbá váltunk – mondta lapunknak Samuel Petrás, a győriek 26 éves szlovák kapusa. – A sikerek magukkal hozták, hogy nőtt az önbizalmunk – nekem is, ennek köszönhető, hogy a tizennégy bajnoki felén, hét meccsen nem kaptunk gólt. Hogy voltam-e már hasonló szériában? Igen! Még Dunaszerdahelyen futballoztam, amikor a 2022–2023-as idényben sorozatban tizenkilenc mérkőzésen maradtunk veretlenek, tizennégyszer győztünk, ötször ikszeltünk – ez azért nagyon ritka, szerencse is kell hozzá. A célunk nem lehet más, mint hogy folytassuk a sorozatunkat az ETO-val, s a hátralévő négy bajnokin megtartsuk a veretlenségünket. Az Újpest ellen nehéz feladat vár ránk: a hazaiak nyilván csalódottak, hiszen nem úgy sikerült a tavaszuk, ahogyan elképzelték, így minden alkalmat megragadnak, hogy bizonyítsanak a szurkolóiknak. Kőkemény meccsre van kilátás, de úgy érzem, idegenben is megszerezzük a három pontot.”

A győriek a negyedik helyen állnak, s remeklésüknek köszönhetően az sem elképzelhetetlen (még ha csekély esély is kínálkozik rá), hogy utolérik és megelőzik a harmadik Paksot.

„A sanszunk megvan arra, hogy a dobogón végezzünk, ám ne feledjük, a paksiak évek óta bizonyítják, mennyire erősek. A múlt héten nyertünk ellenük kettő nullára, így felzárkóztunk hat pontra, de nekünk a negyedik hely megszerzése is csodás lenne, és ez reálisabb is – persze amíg van rá esély, mindent megteszünk, hogy éremmel zárjuk az idényt. Azért ha belegondolunk, elképesztő, hogy erről beszélgethetünk, hiszen az őszt a kilencedik helyen fejeztük be, mindössze ötpontos előnnyel a már kieső pozícióban álló Debrecennel szemben…”

A győriek az Újpest elleni mérkőzés után fogadják a Fehérvárt, utaznak Zalaegerszegre, zárásképpen pedig a bajnoki címért küzdő Ferencváros látogat Győrbe.

NB I

30. FORDULÓ

Május 3., szombat

13.00: Újpest FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Május 4., vasárnap

13.30: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!