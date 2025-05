Ötven éve játszott KEK-döntőt a Ferencváros – Máté János a nagy menetelésről

Napra pontosan 50 évvel ezelőtt szerepelt a Ferencváros legutóbb nemzetközi labdarúgókupa döntőjében. A fináléig való menetelés során a zöld-fehérek többek között kiütötték a Liverpoolt és az esélyesebbnek számító Crvena Zvezdát is, de aztán a döntőben a Dinamo Kijev már túl nagy falatnak bizonyult. A sorozat legeredményesebb ferencvárosi gólszerzője Máté János volt, aki most is úgy mesélt az 1974–1975-ös Kupagyőztesek Európa Kupájáról a Nemzeti Sportrádió szerdai adásában, mintha minden tegnap történt volna.

„Amikor elkezdtük, akkor nem hittük volna, hogy idáig eljutunk. De nagyszerű menetelés volt" – kezdte a Nemzeti Sportrádiónak adott interjúját Máté János. A sorozat első fordulójában a Cardiff Cityt, aztán a Liverpoolt búcsúztatta a Ferencváros – utóbbi párharc első felvonására így emlékezett vissza Máté János: „Nagyon támadtak, próbáltuk tördelni a játékot és az időt is húztuk egy kicsit, ezért a játékvezető hosszabbított. Nagyon mérgesek voltunk, hogy emiatt kapunk még egyet, de a kilencvenharmadik percben vezettünk egy jó támadást, Kelemen Guszti szépen odaadta a labdát nekem, a jobb oldalt elmentem, befelé hoztam, kifelé csináltam két lövőcselt, és már a kapussal álltam szemben, csak be kellett gurítanom. El kezdtünk reménykedni, hogy akár tovább is juthatunk, ezzel lett egy–egy és vártuk a hazai visszavágót" – emlékezett vissza, majd a műsor további részében az elhíresült kengurucseléről ejtett szót. Miután sikerült a továbbjutás, a második fordulóban a Liverpool következett. Az Anfield Road hangulatára így emlékezett vissza Máté János: „Meglepő volt, mert amikor kivonultunk, már megtapsoltak minket a pályán. Pedig annyi rossz dolgot hallottunk, de nagyon kellemes emlékeim vannak, és nagyon kellemes meglepetés volt az egész mérkőzés is. Csak pozitívan tudok visszagondolni ezekre az időkre." A harmadik fordulóban a Malmö, majd az elődöntőben a Crvena zvezda ellen is továbbjutott a Ferencváros, a döntőben jöhetett a Dinamo Kijev, ahol viszont már nem sikerült a bravúr, a magyar csapat 3–0-s vereséget szenvedett: „Nagyon nehéz volt felkészülni rájuk, mert rendkívül kevés információval rendelkeztünk. Amikor megláttuk, hogy technikailag milyen képzett játékosiak vannak, akkor egymásra néztünk Juhász Pistával, és arra gondoltunk, és azt mondtuk, hogy itt nagyon nehéz dolgunk lesz. Remek csapatuk volt, mi meg már elfogytunk. El kell ismerni, hogy nem voltunk már egy súlycsoportban, ám nem okolok senkit, hogy így alakult."