Nem unalmas – Bodnár Zalán jegyzete

HÁROM ÉV LEFORGÁSA ALATT harmadszor (2022, 2024, 2025) játszik egymással a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében a Ferencváros és a Paks. Gondolhatnánk, lehetne változatosabb is a párosítás, ráadásul úgyis most hétvégén mérkőztek meg egymással a felek a bajnokságban is, továbbá még a színeik (zöld-fehér) is ugyanazok a két klubnak. Biztos unják is már egymást.

De mi nem unjuk őket!

A két csapat történelme és sikerlistája persze össze sem hasonlítható, ám a Paks elhivatottsággal és hozzáértő munkával – no meg ne felejtsük: kizárólag magyar játékosokkal és magyar edzővel – az évek során kivívta magának a rangot, hogy a Ferencváros elleni mérkőzései kivétel nélkül presztízsmeccsek lettek. Olyanok, amilyeneket régebben leginkább csak a fővárosi riválisokkal vívott a Fradi. A hétvégén a bajnokságban az Üllői úti együttes nyert 3–2-re és lépett nagyot a bajnoki címvédés felé, viszont az azt megelőző három egymás elleni tétmeccsük mindegyikén a tolnaiak örülhettek, ahogyan a tavalyi kupadöntőben is.

És megvan a tűz is ebben a párosításban, minden tekintetben heves a rivalizálás, amely jó ideje már a személyeskedéstől sem mentes.

De nem szeretnénk erre kihegyezni a szerdai összecsapást, mert szerencsére eljutottunk oda, hogy a Magyar Kupa döntőjének hangulata üzengetések és mesterséges feszültségkeltés nélkül is rendre fantasztikus! Amikor számba vesszük, miben lépett előre az elmúlt évtizedben a magyar labdarúgás, a válogatott erőn felüli teljesítménye vagy a Ferencváros állandó európai csoportkörös szereplése mellett gyakran elfelejtjük megemlíteni, hogy óriásit nőtt a Magyar Kupa döntőjének presztízse. Ehhez persze meg kellett épülnie a lenyűgöző Puskás Arénának, amelyben tényleg ünnep minden játékosnak pályára lépni, és ahol immár hatodszor kerül sor a döntőre. Már nálunk is hasonló érdeklődés övezi a finálét, mint a nagyobb futballnemzeteknél, ami szerintem nagyon fontos a futballkultúra építéséhez. A tavalyi döntőt 52 ezren szurkolták végig a helyszínen, s két éve is több tízezren voltak a kiesés ellen harcoló ZTE és a másodosztályú Budafok összecsapásán, amelyre Budafokról még külön villamost is indítottak. Az idén pedig a hírek szerint már meg is dől a tavalyi nézőrekord, hiszen az MLSZ tájékoztatása szerint minden jegy elkelt a Puskásba.

Még hogy unalom!

