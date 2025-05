Ismét telt ház lesz az ETO és az FTC győri bajnokiján

Szombaton 20 órakor találkozik a két csapat Győrben – ezzel egy időben rendezik meg a Puskás Akadémia–DVTK meccset –, ez a mérkőzés is dönt a bajnoki címről (a Ferencvárosnak már egy pont is biztosan elég az aranyéremhez), így nem csoda, hogy nagy az érdeklődés az összecsapás iránt. Emellett azért sem meglepő, mert amikor ősszel az ETO 1–1-et játszott otthon az FTC-vel, akkor szintén telt házról számolt be a győri egylet, ami 7765 nézőt jelentett az ETO Stadionban.

LABDARÚGÓ NB I

AZ UTOLSÓ, 33. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 23., péntek

20.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Május 24., szombat

15.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.30: Fehérvár FC–DVSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Puskás Akadémia FC–DVTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Május 25., vasárnap

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!