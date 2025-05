Gruber Zsombort a válogatott miatt is fűti a bizonyítási vágy

Jól indult Gruber Zsombor kölcsönjátéka az MTK Budapestnél. A Ferencvárostól megszerzett 20 ­éves támadóval soraikban öt bajnokin tíz pontot gyűjtöttek a kék-fehérek, a csatár egy góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a jó szereplésből, csakhogy az ígéretesen kezdő futballista megsérült – a Nyíregyháza Spartacus elleni győztes meccset követően csatlakozott az U21-es válogatotthoz, ám sérülten tért vissza, beszakadt a combhajlítóizma.

Nem állítjuk, hogy csak emiatt került lejtőre az MTK, mindenesetre öthetes kihagyása során nem nyert bajnokit. Gruber május 4-én a DVSC ellen ismét pályára léphetett, a hosszabbítással együtt mintegy negyedórát játszott a gól nélküli összecsapáson.

„Tavaly a zalaegerszegi kölcsönjátékom sérülés miatt ért véget, most pedig az MTK-nál dőltem ki öt hétre, úgyhogy mondhatni, rám jár a rúd, de ezzel nem tudok mit kezdeni, igyekszem mindent kihozni az idény hátralévő részéből – mondta lapunknak Gruber Zsombor. – Örülök, hogy visszatértem, már csak azért is, mert nem volt jó nézni, amint a csapat kisebb hullámvölgybe kerül. Sajnálom, hogy így alakultak az elmúlt hetek, de bízom benne, hogy az utolsó három bajnokin hozzátehetek a csapat eredményességéhez. Szuper ismét a pályán lenni, a srácok már nagyon vártak vissza – jólesett, hogy a sérülésem alatt rendre érdeklődtek felőlem, kölcsönjátékosként is a csapat tagjának éreztem magam. Az ETO ellépett tőlünk, sokat ért volna, ha a Ferencváros ellen pontot szerzünk, ám nem csüggedhetünk, tartozunk a szurkolóinknak a jó évadzárással. Remélem, a lábam teljesen rendben lesz a folytatásra, most úgy érzem, készen állok. Akkor lennék a legboldogabb, ha gólokkal és gólpasszokkal járulnék hozzá a győzelmeinkhez.”

Gruber Zsombornak nagy szüksége van a jó játékra és a gólokra ahhoz, hogy bizonyítson a Ferencváros szakmai stábjának, hiszen a télen Robbie Keane is úgy látta jónak, ha a tavaszi szezonban a több játéklehetőség reményében fél évre klubot vált.

„Nem vagyok jó helyzetben, ezt tudom, de azon vagyok, hogy formába lendüljek. Nem azzal töltöm az időmet, hogy azon agyalok, miért keresztezik nehézségek a pályafutásomat. Pozitívan gondolkodom és vallom, hogy a kemény munkának előbb-utóbb meglesz a gyümölcse. Labdarúgóként sorozatban jönnek a kihívások, minden meccs esély a bizonyításra, én pedig szeretnék megragadni minden lehetőséget. Szerencsére sokan támogatnak, úgyhogy nem panaszkodom akkor sem, ha az előző évadom szerintem jobban sikerült, mint a mostani. Különben is, ez az idény örökké emlékezetes marad, mert az ősszel bemutatkozhattam a válogatottban. Rengeteget merítek abból, hogy saját közönségünk előtt, a Puskás Arénában léphettem pályára, szeretném még sokszor átélni azt a hidegrázós élményt, mint novemberben a németek ellen, úgyhogy ezért is fűt a bizonyítási vágy.”

Szimpatikus csapat búcsúzik az NB I-től, a Kecskemét kiesésével egy szerethető klubbal lesz kevesebb az NB I-es mezőnyben. Az MTK ellen is küzd, hajt majd a Gera Zoltán edzette együttes, de ebben a helyzetben ez már kevés lesz. ns-tipp: borbola bence

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

17.45: MTK Budapest–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!