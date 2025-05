Böde elárulta: Vasas-szurkoló volt, és Váczi Zoltán volt a kedvence

Böde Dániel az m4sport.hu-nak felidézte, hogy 2001-ben – 15 évesen – Dunaújvárosba ment továbbtanulni, de nem tetszett számára a közeg, ezért inkább csak a dunaújvárosi városi bajnokságban játszott a kollégiumi csapatával.

„Ha volt kedvem, elmentem edzeni, de inkább magamban edzettem. Karszt József (a Paks technikai vezetője – a szerk.) és Péter Norbert (akkori vezetőedző) kerestek meg, hogy jó lenne, ha befejezném a bohóckodást és visszajönnék focizni” – mondta a Paks és az FTC ikonikus játékosa, akiről kiderült, hogy nem ezekért a csapatokért volt oda.

„Vasas-szurkoló voltam, és ott Váczi Zoli volt a kedvencem, 13-asban játszott, ezért választottam én is azt. Nálunk apukám és bátyám is Vasas-szurkoló volt, anyukám Fradi-szurkoló. Volt olyan mérkőzés, amikor itthon játszottunk a Vasassal, bátyám sétált a lelátón, és mutogatta nekem a Vasas-sálat a zsebében… De az élet úgy alakult, hogy én itt, Pakson és a Fradiban játszottam” – árulta el Böde Dániel, aki arról is beszélt, hogy a harmadosztályban támadót és védekező középpályást is játszott, miközben az ifjúsági csapatban belső védőként számoltak vele.

„Védekező középpályásként mindenbe belerúgtunk, ami mozog, ami meg nem mozog, abba meg azért, hogy mozogjon. Fejpárbajokban jó voltam, próbáltam keresni a kontaktokat, ütközni jól tudtam. Volt olyan szezonom, amit tizenegy sárgával, meg két pirossal zártam, a durvaság határát néha túlléptük” – mondta a 19. idényét taposó paksi csatár.

„Az öltözői hangulat nagyon vonz, nem is tudom, hogy lehet majd pótolni, ha abbahagyom. Egymás folyamatos vérszívása, az ökörködés mindennapos, Éger Laci is itt van mindig a masszőrhelyiségben, lehet, én is azt fogom majd csinálni, hogy bejárkálok, miután visszavonultam. Ha munka van, akkor beleállok, de ha lehet hülyéskedni, akkor csinálom” – jegyezte meg Böde Dániel, aki 2012-ben hagyta el Paksot az akkor a Ricardo Moniz által irányított FTC hívására, ahol a támadó szerint „nem volt acélos brigádjuk”, de hamar befogadták Lipcsei Péterék, s Moniz edzéseinek köszönhetően az év játékosa, majd gólkirály is lett.

„Szerintem a klubot ő indította el azon az úton, amin most jár” – mondta Ricardo Monizról Böde, aki a fővárosi zöld-fehéreknél eltöltött első két évében csak a Ligakupát nyerte meg, ezt követően viszont – már Thomas Doll irányításával – egymás után háromszor lettek Magyar Kupa-győztesek, a 2015–2016-os kiírásban pedig az NB I-ben is aranyérmesként végeztek.

„Nála játszottam a legtöbbször, de minden évben igazolt mellém egy centert. Eleinte mellőzve voltam, aztán a végén mindig én játszottam. Mondhatjuk, hogy tűzben tartott” – vélekedett a német szakemberről Böde, aki egy évvel szerződése lejárta előtt, 2019-ben azért hagyta el az FTC-t és tért vissza Paksra, mert Szerhij Rebrovnál már nemigen játszott.

„Úgy voltam vele, harmincévesen még játszani szeretnék. Nem az az ember vagyok, hogy akkor érzem jól magam, ha jó fizetéssel ülök a lelátón” – jegyezte meg Böde, aki elárulta azt is, hogy az évek során voltak megkeresései Németországból, Izraelből és Angliából is, sőt, volt olyan edző, akivel le is ült, de ellaposodtak a tárgyalások.

„Soha nem akartam annyira elmenni, a nyelvet is alig-alig beszélem, lehet, hogy emiatt is féltem váltani” – fogalmazott.