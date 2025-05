Ben Romdan nyáron távozik a Ferencvárostól – hivatalos

Az FTC péntek délután a hivatalos oldalán közölte, hogy Mohamed Ali Ben Romdan az idény végén távozik a zöld-fehérektől, míg a Fradi Zóna Bemelegítés vodcastjében kiderült, hogy a 46-szoros tunéziai válogatott játékos az egyiptomi Al-Ahli SC-ben szerepel nyártól – a felek már aláírták a szerződést, csak az orvosi vizsgálat van hátra.

Ahogy a héten lapunk beszámolt róla, az arab sajtóban közel egy éve visszatérő témát szolgáltatott, hogy a Ferencváros középpályása Egyiptomban folytatja a pályafutását. Augusztusban kairói források már arról írtak, hogy az Al-Ahlinál aláírásra várják a középpályást, amiből végül nem lett semmi. Legutóbb pedig április elején a szintén egyiptomi, az élvonalban jelenleg élen álló Pyramids FC-vel boronálta össze az egyiptomi sajtó, de azok a hírek később alaptalannak bizonyultak.

Mint megírtuk egyiptomi forrásokra hivatkozva, az Al-Ahli 2 millió euró körüli kivásárlási árban már megegyezett a Ferencvárossal, és megkezdte a játékossal is az egyeztetéseket. Egyiptomi források, köztük például a koralplus.com pedig már arról írt, hogy a játékossal is megegyezett a kairói klub, és hamarosan a szerződést is aláírhatják az Al-Ahli és az FTC képviselői. Erre pedig már hivatalosan is sor került csütörtökön, pénteken pedig a labdarúgó is ellátta aláírásával a kontraktust.

Ben Romdan 2023-ban a tunéziai Espérance-tól ingyen érkezett a magyar klubhoz, melynek színeiben 74 tétmeccsen nyolc gólt és 11 gólpasszt jegyzőkönyvezett – az NB I-ben 42 mérkőzésen öt gólig és nyolc gólpasszig jutott. A 25 éves középpályás szerződése 2026 nyaráig szólt a zöld-fehéreknél, és a klub átigazolási díjat nem közölt – annyi biztos, hogy a Fradi rendkívül előnyös üzletet között, ezt maga Hajnal Tamás sportigazgató árulta el a Fradi Zóna Bemelegítés vodcastjében.