Ferencváros: két országban is téma a válogatott középpályás távozása

Az arab sajtóban most már közel egy éve visszatérő témát szolgáltat, hogy a Ferencváros tunéziai válogatott középpályása, Mohamed Ali Ben Romdan Egyiptomban folytatja a pályafutását. Augusztusban kairói források már arról írtak, hogy az Al-Ahli SC-nél aláírásra várják a középpályást, amiből végül nem lett semmi. Legutóbb pedig április elején a szintén egyiptomi, az élvonalban jelenleg élen álló Pyramids FC-vel boronálta össze az egyiptomi sajtó, de azok a hírek később alaptalannak bizonyultak.

A legújabb hírek pedig már ismét a bajnokságban 2. helyen álló Al-Ahli érdeklődéséről szólnak, amely a télen a szlovén Nejc Gradisart is szerződtette Fehérvárról. Ben Romdan hazájában a Football Tunisien arról ír, hogy az Al-Ahli kétmillió euró körüli kivásárlási árban már megegyezett a Ferencvárossal és megkezdte a játékossal is az egyeztetéseket, akinek azonban más ajánlatai is vannak. Eközben viszont egyiptomi források, köztük például a koralplus.com már arról ír, hogy a játékossal is megegyezett a kairói klub, és hamarosan a szerződést is aláírhatják az al Ahli és a Ferencváros képviselői.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy az Al-Ahli valóban hosszabb ideje érdeklődik Ben Romdan iránt, de korábban az jelentette az akadályt, hogy a klubok nem tudtak megegyezni az átigazolási díj fizetési ütemezéséről, az egyiptomi klub több részletben kívánt törleszteni, ahhoz képest, amit a Ferencvárosnál elképzeltek. Jelenleg az FTC-nél a bajnoki cím megszerzésére, illetve a május 14-i kupadöntőre koncentrálnak, így nem valószínű, hogy az idény hajrája előtt bejelentenék Ben Romdan távozását, aki a télen érkezett vezetőedzőnél, Robbie Keane-nél nem számít ugyan kulcsembernek, de csereként az előző három mérkőzésen is lehetőséget kapott (legutóbb, vasárnap az MTK ellen 3–2-re megnyert meccsen a hosszabbításban állt be).

Ugyanakkor Ben Romdannak 2026 nyarán lejár a szerződése a Ferencvárosnál, tehát ha nem hosszabbítanak vele, akkor üzleti szempontból a nyáron lenne érdemes eladni a játékjogát. Úgy tudjuk, erre van is reális esély, de más átigazolási ügyletek is befolyásolhatják a sorsát. Ben Romdan 2023-ban a tunéziai Espérance-tól ingyen érkezett a magyar klubhoz, így jó üzletnek ígérkezik a továbbadása. A Ferencvárosban 74 tétmeccsen nyolc gólt és 11 gólpasszt ért el a 25 éves középpályás, az NB I-ben 42 mérkőzésen öt gólig és nyolc gólpasszig jutott.