Fordított a Ferencváros az MTK ellen, és bejutott a Magyar Kupa döntőjébe

MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 3–1 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 11 057 néző. Vezette: Pintér Cs. (Vígh-Tarsonyi, Rózsa D.)

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Gartenmann, Szalai G. – J. Romao, N. Keita (Maiga, a szünetben) – Tóth A. (Ben Romdan, 74.), C. Ramírez (Civic, 74.) – Saldanha (Varga B., a szünetben), Pesics (Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane

MTK: Csenterics – Varju, Beriasvili, Kádár T., Kovács P. – Kata, Horváth A. (Németh K., 75.) – Molnár Á. (Bognár I., 61.), Kosznovszky (Polievka, 81.), Molnár R. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerző: C. Ramírez (45.), Pesics (51.), Joseph (80.), ill. Molnár R. (16.)

SZÓ SEM LEHETETT TARTALÉKOLÁSRÓL a Ferencváros és az MTK Budapest részéről, elvégre mindkét csapat meg akarta váltani jegyét a Mol Magyar Kupa május 14-i döntőjébe, ezért a szakmai stábok erős összetételben küldték pályára az övéiket. Robbie Keane a Nyíregyházát hét góllal kivégző Ferencvároson három helyen változtatott: a bal oldali szárnyvédőként Eldar Civic helyett Cristian Ramírez játszott, Habib Maiga feladatát Júlio Romao látta el hatosként, míg Mohammed Abu Fanitól Naby Keita vette át a karmester szerepét. A túloldalon a 100. MTK-s tétmérkőzésén irányító Horváth Dávid sem érezte indokoltnak a túl sok változtatást, ő a Fehérvárral pontosztozkodó csapatán a frissítést szem előtt tartva négy helyen módosított: Demjén Patrikot Csenterics Adrián váltotta a kapuban, míg Bognár István, Robert Polievka és a Vidi ellen kisebb bokasérülést szenvedő Németh Krisztián helyett Horváth Artúr, Marin Jurina és Molnár Ádin kapott lehetőséget. A vendégek annyiban húzták meg a váratlant, hogy a négyvédős rendszert háromvédősre cserélték, Molnár Ádinnak kellett bejátszania a jobb szélt.

A találkozó előtt gyászszünettel tisztelegtek a kedden 86. életévében elhunyt Garami József mesteredző előtt, aki a Ferencvárost 2002 és 2003 között, míg az MTK Budapestet két ízben, 1996 és 1998, valamint 2004 és 2015 között irányította vezetőedzőként. A kezdő sípszó után két perccel pedig a Fradi-tábor Simon Tibor tragikus halálának 23. évfordulóján emlékezett meg görögtüzekkel, drapériával és a neve hangos skandálásával a korábbi kedvencről.

Meglepően kezdődött a meccs: az MTK, ha nem is rendezkedett be a hazai térfélen, sokat időzött a támadóharmadban, az első veszélyesebb átlövést a kék-fehérek jegyezhették – amint az első gólt is! Negyedóra elteltével Molnár Ádin hozta helyzetbe Molnár Rajmundot, aki szemtelen lövőcsellel becsapta Naby Keitát és Júlio Romaót, majd nagy erővel a kapuba lőtt – mestermunka volt a javából! A Fradi nem tért észhez a kapott góltól, továbbra is a vendégek akarata érvényesült, mígnem Molnár Ádin felelőtlen labdavesztését követően Alekszandar Pesics került helyzetbe, Csenterics Adrián védett.

Ez a hiba fordulópontot jelentett, innentől kezdve ugyanis a Ferencváros magasabb fordulatszámra kapcsolt, átvette az irányítást, de a tudatosan kidolgozott nagy helyzetek elmaradtak. A 37. percben Júlio Romao parádés helyzetfelismeréssel stukkolta kapura tizenkét méterről a labdát, amely átszállt a kapuját elhagyó Csenterics felett, Kata Mihály azonban a gólvonal előtt estében kifejelte szögletre a labdát – csapatkapitányhoz méltó mozdulat volt. A szünet előtt azonban jött egyenlítés, Cristian Ramírez lövése után Csenterics mellé nyúlt a takarásból érkező és előtte földre pattanó labdának.

A második játékrészre beállt Varga Barnabás. Noha a válogatott első számú centere nincs kimondottan jó formában, ezúttal hat percre volt szüksége a villanáshoz: gyönyörűen varázsolta Alekszandar Pesics fejére a labdát, a szerb pedig megszerezte idei kilencedik gólját – az elsőt március 2-án jegyezte!

A Fradi ezután visszavett a tempóból, és ellenfele megingásaira várt, míg a kék-fehérek csak keresték az első húsz percben mutatott bátor és ügyes játékukat, elvétve értek fel a hazai tizenhatos előterébe. A 80. percben kellett várni a következő, végzetes vendéghibára: Lenny Joseph használta ki Ilia Beriasvili és Varju Benedek teketóriázását – érdekesség, hogy a cserecsatár Dibusz Dénes tért ölelő ívelése után tört kapura.

Az MTK majdnem „válaszolt”, ám Németh Krisztián csiki-csuki helyzetben „eltörte” a labdát, amelyet Ibrahim Cissé felszabadított, majd pár perccel később Habib Maiga mentett az utolsó pillanatban. A Ferencváros kétgólos győzelemmel abszolválta az örökrangadót, ezzel eldőlt, hogy – az előző idényhez hasonlóan – a zöld-fehérek küzdhetnek meg a Pakssal a Mol Magyar Kupa trófeájáért. 3–1