Újpest: kedden még titok volt, mi lehet a jövője Bartosz Grzelaknak

Ha a szurkolókon múlna, már (régen) nem Bartosz Grzelaknak hívnák az Újpest FC vezetőedzőjét. A pénteki paksi bajnoki végképp kiverte a biztosítékot, a 6–1-es vereség sokaknál az utolsó csepp volt a pohárban, képtelenek elfogadni, hogy a vezetőség még mindig kitart a lengyel-svéd vezetőedző mellett.

Már ha egyáltalán kitart...

A trénernek ugyanis bármelyik pillanatban megköszönhetik a munkáját, az új tulajdonos aligha úgy tervezte az idényt, hogy a csapatnak ismét kínlódnia kell, nehogy a kiesés szélére sodródjon. Az elmúlt időszakban nem kevés pénz és új játékos érkezett a Megyeri útra, a csapat viszont a tavasszal kínos produkciót nyújtva csúszik egyre lejjebb a tabellán, az együttest tavaly nyár óta irányító Bartosz Grzelakkal 2025-ben a bajnokságban még nyeretlen az együttes. Az ilyen szereplést nem sok edző úszná meg az NB I-ben, és mikor váltanának Újpesten, ha nem a válogatott szünetben, amikor van néhány nap a szusszanásra, a helyzet kiértékelésére. Az elmúlt hetek kilátástalan teljesítményét aligha lehet megmagyarázni bármilyen prezentációval, beszámolóval, értékelővel, a szakvezető alighanem akkor sem tudná meggyőzni a feletteseit, ha huszonnégy órán át vázolná a csapatban rejlő lehetőségeket.

A szurkolók döntöttek: Bartosz Grzelak ideje lejárt a Megyeri úton.

A legutóbbi hazai mérkőzésen, a Puskás Akadémia elleni 1–1-en láthatóan még kiálltak az együttes mellett, noha a győzelem akkor sem jött össze, a lefújást követően a labdarúgók és a drukkerek kölcsönösen megtapsolták egymást. A meglepően pozitív gesztusnak volt előzménye, a szurkolók több edzésen is kint jártak, hosszasan beszélgettek a futballistákkal, akik biztosították őket arról, hogy a mentalitásukkal a jövőben biztosan nem lesz gond… A Puskás Akadémia ellen nem is volt, ám amit Pakson műveltek néhányan, az elfogadhatatlan volt.

A kínos bukás utáni sajtótájékoztatón az edző mindenesetre előrevetítette, várhatóan lesz megbeszélése a vezetőséggel, de akkor határozottan úgy fogalmazott, nem tervez lemondani, „kapitányként nem hagyhatja el a süllyedő hajót”, csak akkor áll fel a kispadról, ha az elöljárók így döntenek. A pénteki mérkőzés után a szombati, amolyan átmozgató, regeneráló edzést Bartosz Grzelak és stábja tartotta a csapatnak, hétfőn viszont nem volt gyakorlás, a vezetőedzőnek azonban valóban volt találkozója a klub elöljáróival, s megkezdődtek az egyeztetések az elválásról. A problémát egyelőre a hosszú távú szerződése jelent(het)i, a tréner csak megfelelő kompenzációval távozna Újpestről, az egyoldalú menesztése viszont sok pénzébe kerülne a klubnak, és ez nem könnyíti meg a helyzetet. Különösen, hogy már így is van a klubnál olyan korábbi vezetőedző – Nebojsa Vignjevics –, aki az érvényes szerződése értelmében naponta ott van a klub edzőbázisán. Márpedig két főállású trénert fizetni és melléjük felvenni egy harmadikat finoman fogalmazva is luxus lenne, még akkor is, ha a korábban a csapattal Magyar Kupát nyerő Nebojsa Vignjevics havi bérét – a megállapodás értelmében – a korábbi belga tulajdonos, Roderick Duchatelet fizeti.

A jelenlegi helyzet azonban senkinek sem jó. Újpesten szeretnék végre megkezdeni a jövő (bajnok)csapatának az alapjait letenni, Bartosz Grzelak viszont egyértelmű kudarcként élné meg, ha távoznia kellene Újpestről. A bizalom egyértelműen elfogyott, a vezetők közül többen is a váltás mellett vannak, a következő órák, napok legnagyobb kérdése, hogy sikerül-e közös nevezőre jutni a nyár óta a lilákat irányító szakemberrel. Ha összejön a váltás, nem lenne meglepő, ha ideiglenesen a korábban már többször beugró Víg Pétert kérnék fel az edzések megtartására, a rutinos tréner jelenleg a Megyeri úton az utánpótlásnál dolgozik.

Hogy ki veheti át Grzelak helyét hosszú távon, már csak azért is képtelenség megmondani, mert egyelőre az is kérdés, sikerül-e vele szerződést bontani. Ismerve a lila-fehér klub új tulajdonosait, ha új edző után kell nézniük, alighanem számottevő szakmai múlttal, megfelelő tapasztalattal felvértezett vezetőedző lesz az érkező, az elmúlt évben a korábbi szövetségi kapitányt, a Berlinben élő Dárdai Pált is megpróbálták hazacsábítani, de emlegetik Marko Nikolicsot is, aki a Vidi kispadján ült 2017 nyara és 2019 novembere között, igaz, ő jelenleg a CSZKA Moszkva szakmai munkáját vezeti...

Újpesten egyelőre hírzárlatot rendeltek el, a klubnál senki sem nyilatkozhat a kialakult helyzetről.