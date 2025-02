Nagy Zsolt: Felpörgünk a Ferencváros elleni rangadóra

Nagy Zsolt mindig optimista, az FTC elleni rangadót is nagy reménnyel várja (Fotó: Árvai Károly)

– Közel járt ahhoz, hogy megszerezze hetedik gólját az idényben…

– Ez volt a terv, így álltam a Fehérvár elleni mérkőzéshez – felelte Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia 28-szoros válogatott labdarúgója. – Sajnos hamar hátrányba kerültünk, pedig alakulhatott volna másként is, ha még nulla-nullánál Lamin Colley jobban veszi át a tőlem kapott labdát. Ha mi szerezzük meg a vezetést, olyan sima meccset is játszhattunk volna, mint ősszel, amikor három-nullára nyertünk, de fordulópontot jelenthetett volna az is, ha megadják a gólomat.

– Remek lövéssel a fehérvári kapu bal alsó sarkába küldte a labdát, bemutatta azt a gólörömöt, amit a kislányával, Zarával megbeszélt. Miközben a VAR vizsgálta a gólt, mi járt a fejében?

– Biztos voltam benne, nem lehettem lesen, sejtettem, Lamin Colley pozícióját vizsgálják. Vele többször is előfordul, hogy a védelem mögül visszalépve próbálja a labdát megjátszani, ebből kiindulva már sejtettem, elveszik a gólomat.

– Vereséggel indították az idényt, ráadásul újabb nehéz feladat előtt áll a csapat: vasárnap a Ferencváros érkezik Felcsútra.

– Kikapni soha, semmilyen körülmények között nem jó. Ősszel az utolsó előtti fordulóban hazai pályán kaptunk ki három-nullára az ETO-tól, majd a Paksot fogadtuk, és az volt a tétje a mérkőzésnek, hogy ellépünk-e nyolc ponttal tőle. Akkor jól reagáltunk, három-egyre nyertünk, most is hasonlóra van szükség. A múlt heti vereség amúgy azért is bosszantó, mert a Ferencváros sem nyert, ráadásul szoros a mezőny, figyelnünk kell a mögöttünk lévőkre is.

– Kevesen számítottak rá: senki sem nyert a táblázat első hat helyezettje közül...

– Ez olyan idény, hogy bárki bárkit megverhet és bárkitől kikaphat, de… A Sóstói Stadionban olyan érzésem volt, hogy nem voltunk elég határozottak, nem tudtunk olyan tempót diktálni, mint a korábbi bajnokikon, a Vidi pedig kihasználta ezt – ez egyszerűen nem fordulhat elő többet.

– Hornyák Zsolt 2019 nyarán vette át a Puskás Akadémia irányítását, és bár azóta minden idény végén a Ferencvárosé lett a bajnoki cím, rendkívül kiegyenlített a párharc: nyolc döntetlen mellett mindkét együttes négyszer nyert. Minek köszönhető ez?

– A bajnoki cím nem a vasárnapi mérkőzésen dől el, az viszont tagadhatatlan, nem teljesítünk rosszul az FTC ellen. Ilyenkor valahogy mindenki jobban összpontosít, és ez visszaköszön az eredményben.

– Számontartja, hány gólt szerzett az élvonalban a zöld-fehérek ellen?

– Kettőt. Az elsőt kapásból lőttem, a másodikat fejeltem, mind a kettőt a Pancho Arénában. Ugyanakkor nincs még győztes gólom, egyszer döntetlent játszottunk, egyszer pedig kikaptunk, jó lenne ezen változtatni, de az igazi az lenne, ha jó játékkal sikerülne megszerezni a három pontot. Dibusz Dénesnek – akinek mielőbbi felépülést kívánok – mondtam is a Frankfurt elleni meccsen elszenvedett sérülése után, remélem, a meccsünkre rendbe jön, és betalálok a kapujába: jó lett volna a pályán találkozni, szeretek olyan jó kapusok ellen futballozni, mint ő.

– Nem kérdés, a Ferencváros kerete bővebb, mint a Puskás Akadémiáé, ráadásul a Vidi elleni presztízsmeccsen Szolnoki Rolandot is elveszítették egy időre. Ennek tudatában milyen találkozóra számít vasárnap?

– Sajnos Szolnoki Rolandot nélkülöznünk kell, ugyanakkor van a keretünkben olyan, aki megoldhatja a pótlását. Ha azt vesszük, hogy a rajton pont nélkül maradtunk, ráadásul megsérült egy több poszton is bevethető alapemberünk, nem is egy, inkább két mínusszal indulunk, de biztos lehet benne mindenki, felpörgünk a Fradi elleni rangadóra. Már a fehérvári mérkőzésünkön is rengeteget ordítottam a pályán, próbáltam biztatni a többieket – kire hallgatnának, ha nem rám?! Muszáj tűzben tartani mindenkit, ha azt látják, csúszom-mászom a csapatért, senki sem adhatja alább. Természetesen figyelemmel követem a Ferencváros meccseit, így látom, Robbie Keane irányításával kicsit más felfogásban játszik, mint korábban. A jó eredményhez elengedhetetlen, hogy ne hibázzunk védekezésben, és jónak kell lenni az átmenetekben is. Ősszel kikaptunk három-nullára a Groupamában, de sokáig működött a futballunk, voltak lehetőségeink és Dibusz Dénesnek is kellett bravúrt bemutatnia, ez is mutatja, milyen fontos a helyzetkihasználás.

– Három éve is a Fehérvár és a Ferencváros ellen kezdték a szezont – igaz, fordított felállásban –, akkor hat pontot szereztek, most háromra maradt esély.

– Nem foglalkozom különösebben a statisztikákkal, de az nagyon nem jó, ha két fontos meccs után még nincs pontod. Csak az jár a fejemben, hogy le kell győznünk a Fradit, igazából az is mindegy, milyen játékkal.