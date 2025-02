A végén jött a dráma: a ZTE legyőzte a DVTK-t

NB I

19. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2–1 (0–1) – élőben az NSO-n!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Kovács Imre

Gólszerző: Nyíri V. (72.), Németh D. (90+5.) ill. Bárdos B. (6.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

ALAPOSAN BELEKEZDETT az idegenben pályára lépő Diósgyőri VTK, ugyanis már a 8. percben vezetést szerezett a ZTE Arénában. A bal oldali szöglet után a bal belső védő Bárdos Bence lőtte a labdát az egerszegiek kapujába, tegyük hozzá a gól pillanatában tíz zalaegerszegi tartózkodott a pályán, hiszen Olekszandar Szafronovot a vonal mellett az orvosi stáb ápolgatta – a jól fejelő középső védő, hiányzott, így kerülhetett tiszta helyzetbe a vendégek védője. A kezdés előtt kérdés volt, hogy vajon a hazaiak megismétlik-e a Fradi elleni szervezett, hatékony és eredményes futballt, illetve Dénes Vilmos, aki kétszer is betalált a bajnoki címvédő kapujába, folytatja-e a gólgyártást, a másik oldal nagy kérdése, vajon ki pótolja majd a az Újpest ellen súlyos sérülést szenvedő Szatmári Csabát a védelem közepén. is szerzett a bajnoki címvédő ellen… Nos, az már a kezdő sípszó pillanatában kiderült, Valdimir Radenkovics, a diósgyőriek vezetőedzője Bozsidar Csorbadzsijszkit állította Bárdos Bence mellé, s a döntés a szakembert igazolta, a DVTK légiósa ugyanis ezúttal is tökéletesen illeszkedett a zárt védekezést választó rendszerbe. A gyorsan szerzett vezető gól után ugyanis átadta a területet a DVTK a ZTE-nek, így kényszerítve a lassú körülményes adogatásra épülő játékra, hogy aztán egy egy rossz passzt lelesve, gyors kontrákat vezessenek a vendégek. Ennek tudható be, hogy amíg a ZTE helyzet, s kaput eltaláló lövés nélkül zárta az első félidőt, addig a DVTK két góllal is vezethetett volna a szünet előtt.

Igazságtalanok lennénk, ha kihagynánk a történetből, hogy a ZTE több meghatározó labdarúgója – Mim Gergely, Bojan Sztankovics, Kiss Bence, Jack Ipalibo – sérülés, míg Sztefanosz Evangelu eltiltás miatt nem állhatott Márton Gábor vezetőedző rendelkezésére, Medgyes Sinan pedig betegség után ült a kispadon. Egyébiránt hiányzók tekintetében a DVTK csupán egy fővel marad el, hiszen Szatmári Csaba és Karlo Sentic sérült, Nielsen Lund, Varga Zétény, valamint Vlagyiszlav Klimovics beteg. Persze, minden rosszban van azért némi jó is, hiszen így három, a „fiatalszabálynak” megfelelő korú labdarúgó is pályára léphetett, növelve a klub bevételét.

A második félidőben a vendégek a vezetés tudatában átadva a területet, zártan védekeztek, s gyors kontraakciókkal próbálkoztak, s bár a ZTE labdabirtoklás tekintetében némi fölényt harcolt ki, a valamire való helyzetig az 55. percig várni kellett, ám a léc kisegítette Simon Barnabás kapust. Némi hazai fölény hatására azonnal hármat cserélt a vendégek mestere, de hiába, ugyanis Nyíri Vince átlövése a 72. percben utat talált a DVTK kapujába, s innentől vált izgalmassá, érdekessé a mérkőzés. Sőt, a döntés az utolsó pillanatra maradt, ugyanis az egerszegiek mindent beleadtak, hogy a hosszabbításban is nyomás alatt tartsák a diósgyőri védelmet, s ennek meg is lett az eredménye, ugyanis a 95. percben Németh Dániel átlövésből megszerezte a kieső helyről menekülő ZTE szempontjából roppant fontos, három pontot érő győztes gólt.