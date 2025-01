Trent Alexander-Arnold szerepkörével ismerkedik Tóth Rajmund

Fehér Milán, Tóth Rajmund képviselője érdeklődésünkre elmondta, több klub is élénken figyeli a középpályást, a lengyel élvonalbeli Lech Poznan esetében érdemes megemlíteni, hogy hajszálon múlt az átigazolás, ám végül egy másik játékos mellett döntött a klub. Jelenleg a mexikói első osztályban szereplő FC Juárez érdeklődése a legkomolyabb.

„A Juárez az elmúlt héten szinte mindennap küldött ajánlatot az ETO-nak, legutóbb pénteken. Egyelőre nem sikerült megegyezni az átigazolásról, de szerintem most ért el abba a szakaszba a folyamat, hogy a klub ajánlata kedvező lehet az ETO-nak is. A Juárezen egyértelműen érződik, szeretné Rajmit a soraiban tudni, jelentős erőfeszítést tesz érte. A projekt, amit felvázoltak nekünk, kifejezetten szimpatikus. Nem véletlenül csatlakozott hozzájuk a Real Valladolid sportigazgatója – aki a La Liga legfiatalabbja volt –, valamint a vezető játékosmegfigyelője. A tulajdonosi körrel együtt nagyszabású projektben gondolkodnak, amelynek Rajmund nagyon fontos része lenne. Jelentős lépcsőfok lenne a pályafutásában, hiszen a fokozatos építkezést és a válogatottat tartja szem előtt. Alaposan körüljártuk a témát, a kapcsolatrendszerünknek hála azt mondhatom, a lehető legtöbb információ a birtokunkban van. Rajmunddal mindent megbeszéltünk, azt is, hogy milyen lehetőségei lehetnek reálisan a következő átigazolási időszakban, ha maradna az ETO-ban. Ezután úgy döntött, szeretne csatlakozni a Juárezhez, ha megegyezik a két klub. Mivel mi a játékos érdekeit képviseljük, mindent megteszünk, hogy ez létrejöjjön, de az utolsó szót az ETO mondja ki, hiszen hosszú távú szerződés köti a klubhoz. Távozási szándéka mellett azt is hangsúlyozom, szívügye az ETO, akkor is, ha eligazol. Egyszerűen arról van szó, hogy úgy gondoljuk, olyan lehetőség a mexikói, amivel érdemes és szeretnénk is élni.”

Információnk szerint a mexikóiak egy ideig sokallták a győri klub által kért átigazolási díjat. Amíg Tóth Rajmund piaci értéke nagyjából 550 ezer euróra becsülhető, az ETO több mint egymillió eurót szeretne érte, s ez még nem a végösszeg, hiszen a bónuszok és a játékos későbbi értékesítéséből származó bevétel aránya is hozzáadódna a fix átigazolási összeghez.