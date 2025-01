Ötvös Bence: Jók a csatáraink, de a gól nem csak rajtuk múlik

Gőzerővel készülnek a Paksi FC játékosai a tavaszra, a hétvégén pedig már le is játszották első félkészülési mérkőzésüket. Az együttes 1–1-es döntetlent játszott a BVSC-vel, a gólt Ötvös Bence szerezte, aki ragyogó őszt zárt, egyéni rekordot jelentő öt gólt ért már el a bajnokságban. Az, hogy övé a Paks első téli találata, még inkább megsüvegelendő, ha megnézzük, hogy olyan támadók szerepelnek a keretben, mint Böde Dániel, Ádám Martin, Könyves Norbert vagy Tóth Barna.

„Igyekeztem ott folytatni, ahol az ősszel abbahagytam – mondta lapunknak a tavaly nyáron a Kisvárdától Paksra érkező Ötvös Bence. – Természetesen örülök az eddigi öt gólomnak, ám az igazat megvallva, régen találtam már be a bajnokságban, bár nem is ez az elsődleges feladatom. Az ősz végén az utolsó hét bajnokinkból csak egyet nyertünk meg, kicsit mélyen voltunk, de remek felkészüléssel ki tudunk mászni a gödörből. Jó és erős csatáraink vannak, ez veszélyes fegyverünk lehet tavasszal. A gólszerzés azonban nem csak rajtuk múlik. Nekünk, hátrébb játszóknak az a feladatunk, hogy eljuttassuk hozzájuk a labdát és kiszolgáljuk őket. Ami engem illet, habár belső védőt játszom, Bognár György vezetőedző külön kéri tőlem, hogy ha tehetem, lépjek be a támadásba, és ha lövőhelyzetbe kerülök, ne teketóriázzak. A BVSC ellen is így született a gólom, labdát szereztünk középen, egy csel után pedig gondolkodás nélkül a kapuba tekertem a labdát. Egyébként még az NB II-ben voltak rám jellemzők a távoli gólok, az NB I-ben kevesebbszer találtam be messziről, remélem, a tavasszal lesz látványos, távoli találatom.”

A paksiak kedden Törökországba utaznak, ahol január 25-ig készülnek és négy mérkőzést játszanak. Csütörtökön az osztrák LASK, pénteken a lengyel Pogon Szczecin, 21-én az ugyancsak lengyel Górnik Zabrze, míg 24-én a dán Vejle lesz az ellenfél.

„Nem ez a kedvenc időszakom, de tudom, fontos a téli alapozás. Nem álltam le a téli szünetben sem, végig edzettem, jó állapotban vagyok. Itthon műfüvön gyakoroltunk, megfelelő alapot adott az elmúlt másfél-két hét, de Törökországban jobb körülmények között, természetes füvön dolgozhatunk, ez egyáltalán nem mindegy. Kint az erőnlét mellett a taktika is előtérbe kerül már, a felkészülési meccseken gyakorolhatjuk az elemeket. Egyébként sokat segít a fejlődésünkben, hogy nemzetközi tesztmérkőzéseket játszhatunk, s bár nem lesz tét, mindenki meg akarja magát mutatni, nyerni akarunk. A nyáron voltam először paksiként edzőtáborban, akkor Szlovéniában készültünk, ez az első téli alapozásom a klubnál. Nyilván könnyebbség, hogy itt mindenki magyar, az edzések és a pihenés mellett össze szoktunk ülni, jókat beszélgetünk.”

Az OTP Bank Liga tabelláján jelenleg ötödik tolnaiak két hazai bajnokival kezdik a tavaszt, előbb az ETO-val, majd a Fehérvárral csapnak össze.

„Ha reálisan nézzük, az első hatból bárki odaérhet a dobogóra, így kifejezetten fontos, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsunk. Két hazai meccsel kezdünk, ha jól sikerülnek, jó alap lehet arra, hogy minél előrébb végezzünk a bajnokság végén. Nem lesz könnyű, de egyértelmű célunk az első háromba kerülés.”

A PAKSI FC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 14–25., Törökország (Belek)

Felkészülési mérkőzések

Itthon

Január 11.: Paks–BVSC-Zugló (NB II) 1–1 (Ötvös)

Törökországban

Január 16., 14.30: Paks–LASK (osztrák)

Január 17., 15.00: Paks–Pogon Szczecin (lengyel)

Január 21., 14.00: Paks–Górnik Zabrze (lengyel)

Január 24., 14.00: Paks–Vejle (dán)