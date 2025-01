Felkészülés: öt gólt vágva nyert a DVTK

Az osztrák Wolfsberg elleni 3–3-as döntetlennel kezdte felkészülését a DVTK. A spanyolországi edzőtábor második mérkőzésén a diósgyőriek a gibraltári Magpiesszal mérkőztek meg. Nagyon jól kezdett a DTVK, a második percben Kállai Kevin a jobb oldalon érkező Jurek Gábort ugratta ki, aki a jobb alsóba helyezte a labdát. Bő negyedóra játék után már három gólnál tartott a DVTK. Előbb Bright Edomwonyi közreműködésének köszönhetően került Vladiszlav Klimovicshez a labda, a fehérorosz Marko Rakonjachoz továbbított, ő pedig kilőtte a jobb alsó sarkot. Nem sokkal később Elton Acolatse passzát Edomwonyi értékesítette.

A 27. percben Jurek Gábor szögletébe kapott bele a felerősödő szél, a labda így a gibraltári kapust becsapva a hálóban kötött ki. A félidő vége előtt Javi Forján révén szépített a jelenleg is futó gibraltári bajnokság negyedik helyén álló Magpies. A szünetben és a második félidő elején is többet cserélt Vladimir Radenkovics, a játék kevésbé volt szórakoztató a második játékrészben. A 71. percben Elton Acolatse állította be az 5–1-es végeredményt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

DVTK–Magpies (gibraltári) 5–1 (4–1)

Marbella, V.: Diego García.

DVTK: Danilovics (Németh, 60.)– Kállai K. (Szakos, 60.), Lund (Szatmári, a szünetben), Sanicanin (Csorbajdzsijszki, a szünetben), Bárdos (Demeter, a szünetben) – Klimovics (Tiéhi, a szüentben), Komlósi (Skribek, 60.), Rakonjac – Jurek (Huszár, a szünetben), Acolatse (Sáreczki, 74.), Edomwonyi (Gluscsevics, 60.).

Kispad: Odincov (kapus), Bánhegyi, Németh, Pozeg Vancas, Szakos, Huszár, Holdampf, Gera, Vallejo, Gluscsevics, Csorbajdzsijszki, Bényei, Sáreczki, Szatmári, Skribek, Demeter, Tiéhi.

Gólszerző: Jurek (2.), (27.), Rakonjac (10.), Edomwony (16.), ill. Forján (41.)

A DIÓSGYŐRI VTK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 12–24., Spanyolország

Felkészülési mérkőzések (Spanyolország)

Január 13.: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák) 3–3

Január 16.: DVTK–FCB Magpies (gibraltári) 5–1

Január 20.: DVTK–Raków Czestochowa (lengyel)

Január 21.: DVTK–Hammarby (svéd)

Január 23.: egyeztetés alatt