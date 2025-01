Ádám Martin a vetélytársakról: Lehet, mind a négyen játszunk majd egyszerre

Ádám Martin novemberben bontott szerződést az Aszterasz Tripolisszal, majd hiába volt szó ázsiai lehetőségekről, végül visszatért Paksra. A válogatott csatár az M4 Sportnak nyilatkozott a visszatérése körülményeiről.

„Sok újdonságot nem tudtunk egymással megosztani, hiszen az elmúlt két és fél évben többször is voltam Pakson, az öltözőben is, úgyhogy tudtak rólam mindent, meg én is róluk. Nagyon sikeres időszak van mögöttem, nyilván az elmúlt fél év kevésbé, de a kétéves koreai túra jól sikerült.”

Ádám hozzátette, hogy jól mennek az edzések, visszanyerte a magabiztosságát is.

„Egyénileg azért kemény egyéni edzéseket végeztem, tudatosan készültem rá, hogy ne veszítsek sokat az erőnlétemről, így szerintem a szezon kezdetére, február elejére meglesz a száz százalékos forma.”

A támadó elmondta, szó volt róla, hogy nyáron az Austria Wienhez igazol, sőt, Bognár György is az ausztriai váltást ajánlotta neki.

„Nem titok, hogy az Austria Wiennel előrehaladott tárgyalásokat folytattunk, de végül nem sikerül megegyeznünk. Az szerintem is egy jobb opció lett volna, de nyilván utólag okos az ember. Gyurival többször is beszéltem, mielőtt visszatértem a Pakshoz, mindig is nagyon szerettem vele dolgozni, szerintem ezután is jó lesz a közös munka.”

A télen Ádám mellett Könyves Norbert is Paksra igazolt, így Böde Dániellel és Tóth Barnával együtt több erőcsatár is tartozik a kerethez.

„Nem az én dolgom eldönteni, hogy ki játszik majd, azt majd Gyuri megoldja. Lehet, mind a négyen játszunk majd egyszerre. Bödével nagyszerű a kapcsolatunk a pályán és azon kívül is, olyannyira, hogy most nála lakom. Remélem, gólkirály lesz ebben az évben. Erre csak annyit mondott, hagyjál már, de én remélem, hogy behúzza.”